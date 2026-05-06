Artie 5ive ha annunciato Vittoria, il prossimo album in arrivo entro un anno. La notizia del rapper milanese arriva nel giorno in cui FIMI ha certificato doppio platino il suo album d’esordio, Aspettando la Bella Vita.

Il nuovo capitolo segue una stagione molto intensa. LA BELLAVITA, l’ultimo album di Artie 5ive, ha debuttato al numero 3 della classifica mondiale di esordio e si è piazzato in vetta alla classifica italiana, dove è rimasto costantemente da allora. A trainare i numeri i brani Intro (LA BELLAVITA) (oro), FW/SS25 (Freestyle) (oro), Sogno Americano (platino) e soprattutto Davverodavvero, ancora in top 10 Spotify e in vetta ai suoni più utilizzati su TikTok.

Aspettando la Bella Vita: doppio platino a due anni dall’uscita

La certificazione di oggi premia un album uscito il 5 maggio 2023 – il debutto di Artie 5ive per Trenches Records Ent., distribuito da ADA/Warner Music – che continua a vendere a due anni esatti dall’uscita. Doppio platino su un disco di esordio, in un mercato dove la finestra di ascolto media di un album si è accorciata a poche settimane, è un dato che pesa.

14 platini, 19 ori e GQ Men of the Year 2025

Il consuntivo dell’Artie 5ive degli ultimi due anni è un curriculum non comune nella scena urban italiana: 14 dischi di platino, 19 dischi d’oro, una nomina da GQ Men of the Year 2025 e una delle pochissime certificazioni oro della serie Red Bull 64 Bars con 64 Barre in Faccia. Sono numeri che mettono il rapper milanese fuori dalla categoria “promessa” e dentro quella dei nomi consolidati del rap italiano.

Anche il titolo del nuovo lavoro chiude una progressione coerente: il primo album si chiamava Aspettando la Bella Vita, il secondo LA BELLAVITA, il terzo si chiamerà Vittoria. Attesa, arrivo, conclusione: è una trilogia annunciata. L’uscita è prevista entro maggio 2027.