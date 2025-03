Artie 5ive annuncia il primo tour nei club a pochi giorni dall’arrivo del nuovo album “La BellaVita”

A pochi giorni dall’arrivo del suo nuovo album La BellaVita (Warner Music Italy) in uscita venerdì 28 marzo e già disponibile per il pre-order e pre-save qui, Artie 5ive annuncia le date del suo primo tour nei club più importanti d’Italia il prossimo autunno.

Di seguito, il calendario delle date del La BellaVita Tour di Artie 5ive, organizzato da Vivo Concerti:

Martedì 7 Ottobre 2025 | Padova – Hall

Venerdì 10 Ottobre 2025 | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

Giovedì 16 Ottobre 2025 | Milano – Fabrique

Sabato 18 Ottobre 2025 | Bologna – Estragon

Martedì 21 Ottobre 2025 | Roma – Atlantico Live

Giovedì 23 Ottobre 2025 | Napoli – Casa della Musica

Le prevendite saranno aperte da martedì 25 marzo dalle ore 14:00 sul sito di Vivo Concerti, mentre negli altri circuiti e punti vendita autorizzati i biglietti saranno disponibili da sabato 29 marzo dalle ore 14:00. Radio 105 è radio partner dell’evento.

ARTIE 5IVE, IL NUOVO ALBUM “LA BELLAVITA”

Come citato sopra, ad anticipare il tour di Artie 5ive ad ottobre 2025 ci sarà l’uscita del suo nuovo album La BellaVita il 28 marzo. Il disco sarà accompagnato da ben 6 cover differenti che rappresenteranno il mondo della “bella vita” (le abbiamo descritte in questo articolo) e in ognuna di esse ci sarà un’immagine significativa e metaforica dei vari aspetti trattati al suo interno.

Inoltre, in questi anni Artie 5ive è riuscito a costruirsi un nome importante nel panorama locale anche grazie a numerose collaborazioni importanti, tra cui quelle con Capo Plaza, Guè, Ghali, Rose Villain, Anna, Lazza, Bresh, Kid Yugi, The Night Skinny e tanti altri, che gli hanno anche permesso di affermarsi nella nuova generazione rap italiana.

