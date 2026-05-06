6 Maggio 2026
di
Andrea Solaini
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6 Maggio 2026

Young Hash sorprende con “San Nicola”: il lato più personale tra fede e strada

Un brano più personale per Young Hash che racconta Bari tra fede, strada e identità

News di Andrea Solaini
Young Hash San Nicola singolo ispirato a Bari
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Young Hash torna con San Nicola, il nuovo singolo in uscita venerdì 8 maggio. Un brano diverso dal solito, più diretto e legato alle sue radici, che arriva proprio nel giorno simbolo per la città di Bari.

Il pezzo è una dichiarazione chiara: meno pose, più verità. E al centro c’è la sua città, raccontata senza filtri.

“San Nicola”, Young Hash racconta Bari senza filtri

Con San Nicola, Young Hash cambia tono. Il mood si fa più intimo, lontano dagli schemi classici della trap.

Il racconto parte dal quartiere Umbertino, dove è cresciuto, e si allarga a tutto ciò che lo ha formato. Strade, volti, esperienze. Tutto torna dentro al brano.

Non è solo nostalgia. È un modo per rimettere al centro le origini e dare un senso al percorso fatto.

Il significato di “San Nicola”: tra fede e strada

Nel pezzo, San Nicola diventa qualcosa di concreto. Non solo simbolo religioso, ma presenza che protegge e guida.

Nei giorni scorsi l’artista ha richiamato tre miracoli legati al Santo: le fanciulle salvate, i bambini riportati in vita, la tempesta calmata.

Immagini che nel brano si trasformano: uscire dalla strada, rialzarsi dopo aver toccato il fondo, non farsi travolgere.

Un evento a Bari per ascoltare il brano in anteprima

Per lanciare il singolo, Young Hash ha organizzato un incontro con il pubblico.

L’appuntamento è stato il 5 maggio alle 18:00 in via Sparano, davanti alla Chiesa di San Ferdinando. Un raduno aperto, senza barriere.

Durante l’evento ha fatto ascoltare San Nicola in anteprima e ha distribuito alcune magliette esclusive.

Un ritorno a un contatto diretto con la sua gente.

Produzione e sonorità: una trap più emotiva

Prodotto da Mothz e Ksub, il brano mantiene una base trap ma con un taglio più malinconico.

Le sonorità restano urbane, ma si aprono a un’atmosfera quasi riflessiva, che accompagna il racconto personale.

Il risultato è un pezzo più conscious, dove il vissuto pesa più dell’estetica.

Chi è Young Hash: identità e stile

Young Hash arriva da Bari ed è uno dei nomi della nuova scena pugliese.

Il suo stile mescola influenze della trap americana con linguaggio e riferimenti locali. Un mix che si riconosce subito.

Il suo marchio, “ADAVER”, è diventato un segno distintivo. Ironia, territorio e identità si muovono sempre insieme.

Nel suo immaginario non ci sono cliché di lusso, ma dettagli quotidiani: mare, cibo, vita vera.

Con San Nicola questo approccio resta, ma si fa più profondo.

All Music Italia

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