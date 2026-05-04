4 Maggio 2026
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4 Maggio 2026

Bambina vince 1MNEXT 2026 con “Dove vuoi” al Concertone del Primo Maggio

Dal Saint Louis al CET di Mogol al palco del Concertone: la cantautrice romana firma una svolta indie-pop.

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Bambina sorride dietro le quinte del palco di 1MNEXT 2026, indossa una blusa blu a pois bianchi e cravattino bordeaux
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L’istinto chiede di muoversi, la testa frena per paura. È in quel momento esatto, dove la scelta diventa rinuncia, che Bambina ferma la sua musica con Dove vuoi: il brano con cui ha vinto 1MNEXT 2026 e ha conquistato il palco del Concertone del Primo Maggio a Roma.

In finale ha avuto la meglio su Cainero e Cristiana Verardo, anch’esse sul palco di Piazza San Giovanni il 1° maggio. Il contest 1MNEXT è organizzato da iCompany nell’ambito del Concerto del Primo Maggio promosso da CGIL, CISL e UIL: ogni anno porta tre nuove voci davanti al pubblico della Festa dei Lavoratori.

«Scrivo canzoni per esorcizzare i sentimenti»

Definisce così la sua musica. La frase è anche una dichiarazione di metodo, il tipo di frase che oggi quasi nessuno fa: dichiarare una funzione catartica della scrittura significa accettare che le canzoni nascano da un bisogno, non da un calcolo. Bambina, che si chiama Bambina anche all’anagrafe (non è uno stage name), arriva al palco di San Giovanni con un percorso preciso: studi in Popular Music al Saint Louis College of Music di Roma e formazione al CET di Mogol. Una formazione musicale lunga, non una scorciatoia da contest.

Prima di 1MNEXT ha già una collezione di riconoscimenti: primo posto al Firenze Suona Contest 2025, Audizioni Live di Musicultura 2025, primo posto al Festival Nazionale dei Conservatori 2024, secondo posto nella categoria Emergenti del Premio Mia Martini nel 2019. Nel 2024 è passata anche dal programma “Sogni di Gloria” su Rai Radio 2, nel 2025 dal palco del Festival MEI di Faenza.

«Dove vuoi»: il momento in cui l’istinto perde

Il singolo è prodotto da Dario Giacovelli, con il sound engineer Luca Gaudenzi. Racconta, sono parole della stessa Bambina, quella confusione che nasce “dalla voglia di lasciarsi andare, mentre la mente cerca di mantenere il controllo, per paura di farsi male”. La tentazione è il mare, l’istinto chiede di muoversi, la testa risponde di no. Dove vuoi canta quella resa.

Il brano segna anche un cambio di rotta sonoro. Dalla cifra cantautoriale con chitarra acustica che fino a oggi ha definito il suo lavoro, qui si vira verso un cantautorato indie-pop più fresco, con la chitarra che resta ma in secondo piano. Bambina ha registrato in studio con la band, scrivendo il pezzo con loro.

La band di Bambina dietro «Dove vuoi»

La formazione che la accompagna dal vivo è la stessa con cui Dove vuoi è stato concepito: Filippo Piselli alla chitarra, Niccolò Falciani al basso, Francesco Bufo alle tastiere, Giovanni Pinsuti alla batteria. Dario Giacovelli, oltre a produrre il singolo, è al synth bass. Un assetto che colloca Bambina nella categoria delle proposte già formate, non una vincitrice da contest che deve ancora costruirsi una struttura attorno.

I singoli precedenti Musa e Na vita fa sono già pubblicati sulle piattaforme, insieme all’EP Siamo soli. Con la vittoria al Concertone, Dove vuoi entra nell’albo d’oro 1MNEXT, accanto ai nomi che il contest ha consegnato alla scena italiana negli ultimi anni.

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