Leon Faun pubblica venerdì 22 maggio Fase REM, il suo nuovo album per Walkin’ Records in distribuzione The Orchard. Il disco esce sulle piattaforme digitali e in formato fisico (vinile e CD) e contiene un featuring con Sick Luke sul brano Network.

Fase REM arriva a due anni dal precedente lavoro di Leon Faun ed è stato anticipato da tre singoli: Polvere da sparo, Buia melodia e Mon amour.

Nella tracklist del disco dodici brani tra cui un con Sick Luke, il produttore romano tra i più richiesti della scena urban italiana degli ultimi anni.

Il tema dell’album: il sogno e la fase REM

Il titolo del disco rimanda alla fase del sonno in cui si verificano i sogni più vividi. Su questo terreno Leon Faun costruisce l’album: il sogno come spazio creativo, il dormiveglia come zona di passaggio, il risveglio come ritorno alla realtà.

L’artista descrive l’album come il tentativo di tornare a una scrittura più libera, abbandonando sovrastrutture ed aspettative. Il riferimento alla fase REM diventa metafora del momento di transizione tra incubo e risveglio, applicato sia al percorso personale del rapper sia alla contemporaneità.

Leon Faun – Tracklist di Fase REM

Polvere da sparo Sayonara Mon amour Due Ore Network feat. Sick Luke Scissione Buia melodia Il risveglio Niente da Far West Morti d’amore Ultimi secondi Fase rem

L’album è disponibile in pre-save da oggi su tutte le piattaforme digitali. La versione fisica in vinile e CD sarà lanciata in concomitanza con l’uscita digitale del 22 maggio.