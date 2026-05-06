Leon Faun pubblica venerdì 22 maggio Fase REM, il suo nuovo album per Walkin’ Records in distribuzione The Orchard. Il disco esce sulle piattaforme digitali e in formato fisico (vinile e CD) e contiene un featuring con Sick Luke sul brano Network.
Fase REM arriva a due anni dal precedente lavoro di Leon Faun ed è stato anticipato da tre singoli: Polvere da sparo, Buia melodia e Mon amour.
Nella tracklist del disco dodici brani tra cui un con Sick Luke, il produttore romano tra i più richiesti della scena urban italiana degli ultimi anni.
Il tema dell’album: il sogno e la fase REM
Il titolo del disco rimanda alla fase del sonno in cui si verificano i sogni più vividi. Su questo terreno Leon Faun costruisce l’album: il sogno come spazio creativo, il dormiveglia come zona di passaggio, il risveglio come ritorno alla realtà.
L’artista descrive l’album come il tentativo di tornare a una scrittura più libera, abbandonando sovrastrutture ed aspettative. Il riferimento alla fase REM diventa metafora del momento di transizione tra incubo e risveglio, applicato sia al percorso personale del rapper sia alla contemporaneità.
Leon Faun – Tracklist di Fase REM
- Polvere da sparo
- Sayonara
- Mon amour
- Due Ore
- Network feat. Sick Luke
- Scissione
- Buia melodia
- Il risveglio
- Niente da Far West
- Morti d’amore
- Ultimi secondi
- Fase rem
L’album è disponibile in pre-save da oggi su tutte le piattaforme digitali. La versione fisica in vinile e CD sarà lanciata in concomitanza con l’uscita digitale del 22 maggio.