13 Ottobre 2025

Leon Faun, “Polvere da sparo”: la rinascita dopo il silenzio. Un ritorno tra rabbia, poesia e verità

Dopo il freestyle virale, l’artista torna con un brano che segna la fine del silenzio

Leon Faun torna con “Polvere da sparo”, un brano che segna la sua rinascita artistica dopo mesi di silenzio.
Leon Faun significato di Polvere da sparo nuovo singolo in uscita il 17 ottobre 2025.

Dopo settimane di silenzio e un freestyle pubblicato a sorpresa sui social che ha riacceso in pochi minuti l’attenzione dei fan, Leon Faun è pronto a tornare. Polvere da sparo esce per Walkin’ / The Orchard, un singolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico per uno dei talenti più visionari della scena urban italiana.

Leon Faun – Polvere da sparo: significato del nuovo singolo

Un freestyle, un battito, una scossa. Così Leon Faun ha scelto di riaccendere la propria musica e il proprio racconto.

Il nuovo brano viene descritto come una riflessione poetica e viscerale sulla necessità di rallentare, di osservare il mondo da un punto diverso. Leon si muove in una dimensione sospesa, a metà tra sogno e realtà, dove la lentezza diventa atto di resistenza e la fragilità assume i contorni di una nuova forza.

“Respiro polvere da sparo” non è solo un verso, ma un gesto. È la metafora di chi sceglie di rinascere dopo aver attraversato il buio, trasformando il dolore in carburante, l’errore in upgrade. Nel suo universo musicale, la fantasia diventa la vera salvezza: una forza purificatrice che lo mantiene lucido, un rifugio che lo protegge dal rumore del mondo esterno.

Polvere da sparo è una discesa dentro se stessi, una danza lenta tra zone d’ombra e consapevolezze nuove. Leon racconta la sensazione di sentirsi un pesce fuor d’acqua, come quelli vinti alle fiere e portati in giro di mano in mano, simbolo di un’anima fragile ma pura, capace di muoversi controcorrente anche quando tutto sembra confuso.

Per Polvere da sparo si parla, non di una ripartenza, ma di una continuazione. Un nuovo livello dello stesso percorso artistico che Leon Faun ha iniziato anni fa, un mondo dove poesia e concretezza convivono in perfetto equilibrio. La sua scrittura si conferma ancora una volta una delle più personali della nuova scena italiana, capace di fondere glitch e grazia, ritmo e visione.

Leon Faun torna con “Polvere da sparo”, il nuovo singolo che segna la fine del silenzio e l’inizio di un nuovo viaggio musicale.

TESTO

In arrivo il 17 ottobre 

