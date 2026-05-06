7 Maggio 2026
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7 Maggio 2026

Silvia Salemi pubblica End of Silence: un singolo per rompere il silenzio sui tumori

Già disponibile sulle piattaforme digitali anticipa il nuovo album della cantautrice siciliana.

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Silvia Salemi sorride in studio, foto promozionale del nuovo singolo End of Silence.
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Silvia Salemi ha pubblicato End of Silence, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il brano nasce dentro un progetto di consapevolezza sul cancro promosso da AstraZeneca insieme a un gruppo di associazioni di pazienti oncologici, e anticipa il nuovo album della cantautrice siciliana atteso per settembre.

Il singolo arriva nell’anno che segna il trentennale della carriera di Silvia Salemi e a un anno dalla pubblicazione del suo ultimo brano, Coralli. End of Silence è scritto dalla stessa Silvia Salemi e prodotto da Francesco Tosoni.

La genesi del brano: il silenzio attorno alla diagnosi

Il pezzo nasce dopo la diagnosi di tumore di una persona vicina alla cantautrice. La Salemi ha scritto il testo a partire da un aspetto specifico di quella vicenda: il silenzio che circonda la malattia, fatto di domande senza risposta, paure non dette, parole che restano dentro.

“End of Silence è una canzone che ho scritto di getto, con un impulso creativo naturale e spontaneo”, racconta Silvia Salemi. “Sono convinta, da sempre, che la musica sia un mezzo di comunicazione potente, immediato e trasversale. Con questa canzone spero davvero di trasmettere, senza retorica, emozioni profonde e anche molto personali nate da suggestioni dirette e rappresentare i sentimenti di migliaia di persone”.

AstraZeneca e le associazioni di pazienti dietro al progetto

Il singolo accompagna un progetto di sensibilizzazione promosso da AstraZeneca e patrocinato da diverse associazioni di pazienti oncologici, fra cui Europa Donna Italia, ACTO Alleanza contro il Tumore Ovarico, ANDOS (donne operate al seno), Europa Uomo Italia e La Lampada di Aladino ETS. Altre associazioni si uniranno nelle prossime settimane.

Sul progetto, Alessandra Dorigo, Head of Oncology di AstraZeneca Italia, spiega: “Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha compiuto progressi straordinari, contribuendo in Italia a una riduzione della mortalità per cancro del 9% nell’ultimo decennio. Almeno un paziente su quattro è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può ritenersi guarito. Eppure, questo cambiamento non è ancora pienamente entrato nell’immaginario collettivo. Con End of Silence vogliamo contribuire a una nuova narrazione sul cancro: da sentenza a nuova prospettiva di vita, più consapevole, più vicina alla realtà dei pazienti e fondata sulla speranza”.

Nel 2025 in Italia sono state stimate circa 390.000 nuove diagnosi di cancro, un numero in sostanziale stabilità rispetto al 2024 e in tendenza alla diminuzione fra gli uomini, secondo i dati raccolti da Associazione Italiana di Oncologia Medica e Associazione Italiana Registri Tumori nel volume I numeri del cancro in Italia 2025.

Il singolo, il trentennale e l’album in arrivo

End of Silence è un brano pop elettronico ed è il primo passo verso il nuovo album di Silvia Salemi, in uscita a settembre. Il disco arriverà nel trentennale della carriera della cantautrice siciliana, dopo 23 ore del 2024.

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