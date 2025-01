Silvia Salemi trae ispirazione da Eugenio Montale e pubblica “23 Ore – Limited Edition”

Silvia Salemi torna con 23 Ore – Limited Edition, un vinile bianco in edizione limitata che contiene dieci canzoni estratte dall’omonima raccolta, tra i quali troviamo gli ultimi singoli – Fiori nei Jeans, Amore Eterno e Animali Notturni – e A Casa di Luca, brano presentato per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitore del Premio della Critica per il miglior testo.

In uscita venerdì 24 gennaio per Dischi dei Sognatori e Noise Symphony srls e già disponibile in pre-order al seguente link, la raccolta trae ispirazione dalle Occasioni di Eugenio Montale e traccia un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato.

L’invito è dunque quello di riflettere sul valore delle scelte non compiute, ma anche su quello delle scelte ancora da compiere. Ed ecco che ogni brano si trasforma in un capitolo, una storia che riflette sul potenziale nascosto nelle pieghe del tempo, che sfugge e scivola via senza essere notato.

“Sono entusiasta di dare una cornice definitiva a questo progetto che è stato 23 Ore. Questo vinile rappresenta un regalo che ho voluto fare al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuta con passione e costanza.

È un oggetto al quale sono molto legata, non solo per il valore artistico, ma anche perché è qualcosa di tangibile, che ha una forma e una sostanza, qualcosa che ha bisogno di essere curato e custodito.

È un progetto di cui ho curato ogni minimo dettaglio, anche grafico, e sono davvero grata e felice del risultato”.

SILVIA SALEMI, “23 ORE – LIMITED EDITION”: LA TRACKLIST

Fiori nei Jeans Amore Eterno Faro di Notte Animali Umani A Casa di Luca Noi Contro di Noi Mille Luci (canzone originale tratta dal film Mamma qui comando io di Federico Moccia) I Sogni delle Tasche Chagall Credo

I testi dei brani sopra citati sono tutti frutto di incontri con Marco Rettani e diversi autori, tra i quali possiamo annoverare: Ivan Amatucci e Davide Autorino (Fiori nei Jeans e Faro di Notte), Giampiero Artegiani (A casa di Luca), Valerio Carboni, Barbara Montecucco e Marco Masini (I Sogni delle Tasche), Giacomo Eva (Chagall), Matteo Faustini (Animali Umani e Noi contro di noi), Fiat 131 e Principe (Amore Eterno), Giacomo Runco (Credo) e Giovanni Veronesi (Mille Luci).

Foto di copertina a cura di Sara Galimberti