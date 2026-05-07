7 Maggio 2026
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Fabio Gattone
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7 Maggio 2026

Beba: l’album “L’Imperatrice” costruito come un mazzo di tarocchi

La rapper torinese pubblica un album concettuale di quindici tracce tra rap e urban, con tre importanti feat.

News di Fabio Gattone
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Beba pubblica il nuovo album L’Imperatrice, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dall’8 maggio 2026. Il disco (licenza di Altafonte Italia) è costruito come un mazzo di tarocchi, dove ogni traccia corrisponde a una carta.

Beba costruisce L’Imperatrice come un percorso tra le carte dei tarocchi

L’Imperatrice non è solo un titolo. Mette in scena l’idea alla base del disco. L’Imperatrice, nella lettura simbolica dei tarocchi, richiama creatività, potenza e generazione. Un’immagine che diventa espressione della struttura del disco: quindici tracce, ognuna legata a una carta, da “Il Matto” fino a “Il Mondo”.

Il risultato è un percorso in cui l’artista – come se fosse una cartomante – mescola e rivela le carte, mettendo sul tavolo le proprie verità. Il disco è un viaggio attraverso temi personali e concreti della vita di Beba: il rapporto con il successo, la famiglia, la scuola, l’autostima e le relazioni amorose. Ogni carta diventa una lente attraverso cui leggere questi temi, trasformando il disco in una mappa di crescita personale.

Beba annuncia l'album "L'Imperatrice" ispirato ai tarocchi

Tra autotune e rap diretto, il suono segue gli stati emotivi

Dal punto di vista sonoro, il disco si muove dentro coordinate urban e rap. Ci sono momenti filtrati dall’autotune, usato come distanza emotiva; e altri più asciutti, dove la voce resta in primo piano senza mediazioni.

Le produzioni accompagnano questo cambio di registro, alternando parti più costruite a sezioni essenziali, dove il focus resta sulla scrittura.

Feat e tracce: da Jake La Furia a Nitro

All’interno della tracklist trovano spazio anche tre collaborazioni: Jake La Furia, Omär e Nitro. I feat si inseriscono nel concept del disco senza interromperlo, mantenendo la logica narrativa legata alle carte.

Questa è la tracklist completa:

1. INTRO (Il Matto)
2. TOO MUCH (Il Mago)
3. NIÑA (La Papessa)
4. IMPERATRICE (L’Imperatrice)
5. TRINITY feat. Jake La Furia (Il Papa)
6. DA CAPO (Gli Amanti)
7. KATE NOS (Il Carro)
8. 2K LACRIME (La Giustizia)
9. PELLE PORCELLANA feat. Omär (La Ruota della Fortuna)
10. ATENA (La Forza)
11. B & W (La Temperanza)
12. VELENO (La Torre)
13. TU CHE HAI FATTO (La Stella)
14. SILENZIO feat. Nitro (Il Giudizio)
15. PAROLE D’ODIO (Il Mondo)

Dai primi singoli al nuovo progetto

L’uscita dell’album L’Imperatrice arriva dopo una serie di brani pubblicati tra il 2025 e l’inizio del 2026, tra cui ATENA, Too Much e 2K Lacrime, che anticipano alcune delle direzioni del disco.

Negli ultimi anni Beba ha consolidato il proprio spazio nella scena urban italiana, anche attraverso collaborazioni, live e un lavoro continuo sulla scrittura, sempre più personale e meno legata a schemi rigidi.

Con L’Imperatrice questa impostazione viene portata dentro un formato più ampio, dove il concept non resta solo un’idea ma diventa la struttura stessa del disco.

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