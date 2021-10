Beba: svelata tracklist, duetti e appuntamenti instore dell’album “Crisalide”

Beba album d’esordio in arrivo. Uscirà infatti il 22 ottobre per Island Records, ma è già in prevendita e presave, Crisalide.

Le collaborazioni presenti nel disco rifletteranno lo spirito eclettico di questa artista.

Ci sanno infatti i torinesi Willie Peyote e Angelino Panebianco (rapper che proviene dalla scena underground di Torino e con cui condivide un’amicizia decennalle), l’iconica M¥SS KETA e l’Hitmaker Carl Brave oltre alla nuova promessa del cantautorato Vipra.

Qui a seguire la TRACKLIST completa:

Ecco come Beba parla di questo album…

Questo disco è nato in un periodo difficile che ci ha costretto a fermarci ma che mi ha anche dato l’opportunità di riflettere. Per me è stato un momento catartico, un momento importante in cui ho deciso di immergermi totalmente, e che ha scandito un periodo di metamorfosi personale e artistica.

Crisalide per me rappresenta un nuovo inizio, la fase di trasformazione in cui ho trovato le mie ali: in questo senso sento di essere riuscita a svelare una nuova dimensione artistica e a raccontarmi come mai fatto prima.