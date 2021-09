Beba: Crisalide è il suo primo vero disco in uscita il 22 ottobre

Si intitola Crisalide il primo vero disco di Beba. Il titolo e la data di uscita del debutto dell’artista sono stati rivelati nelle scorse ore, tramite un post condiviso su Instagram grazie al quale abbiamo scoperto anche la copertina del progetto. L’album arriverà dunque il prossimo 22 ottobre ottobre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (CD e vinile) sotto etichetta per Island Records Universal Music Italia.

L’artista torinese ha esordito nella musica facendo da apripista per il genere femminile nella scena rap italiana per poi evolvere profondamente il proprio stile, dimostrando una grande versatilità e una capacità di scrittura sempre più matura. Crisalide sarà dunque il primo progetto con cui Beba spiccherà definitivamente il volo in solitaria dopo il successo delle collaborazioni con artisti del calibro di Salmo, Willie Peyote, Anna Tatangelo e Lazza,

Proprio come suggerisce il titolo, la crisalide da cui esce è il frutto di una rinascita. Con il disco, Beba vuole infatti svelare un nuovo lato di sé, un’identità artistica fin’ora rimasta nascosta.

Bebe parla di Crisalide, il suo primo vero disco

Questo disco è nato in un periodo difficile. Un periodo che ci ha costretto a fermarci ma che mi ha anche dato l’opportunità di riflettere. Per me è stato un momento catartico. Si è trattato di un momento importante in cui ho deciso di immergermi totalmente, e che ha scandito un periodo di metamorfosi personale e artistica. Crisalide per me rappresenta un nuovo inizio, la fase di trasformazione in cui ho trovato le mie ali: in questo senso sento di essere riuscita a svelare una nuova dimensione artistica e a raccontarmi come mai fatto prima.

Almeno per il momento, Beba non ha voluto rivelare la tracklist completa del progetto, per cui bisognerà aspettare ancora un po’. Il disco lo potete pre-salvare o pre-acquistare cliccando qui.