4 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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4 Maggio 2026

Musica italiana, tutte le notizie della settimana 19 del 2026 giorno per giorno

Dai nuovi singoli ai tour estivi, il riepilogo aggiornato delle principali notizie della musica italiana nella settimana 19 del 2026.

News di Oriana Meo
Musica Italiana settimana 19 2026 notizie
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Musica italiana – settimana 19/2026. Nuova settimana di aggiornamenti per la musica italiana, con notizie brevi raccolte giorno per giorno tra uscite, concerti, eventi, programmi TV e novità dal settore.

In questo hub trovate le principali notizie della settimana, aggiornate in tempo reale e organizzate per data.

Notizie musica italiana: i fatti principali della settimana precedente

La settimana 18 si chiude con un calendario fitto tra uscite, tour e grandi eventi live. Il Concerto del Primo Maggio e l’Uno Maggio Taranto hanno occupato il centro della scena, mentre diversi artisti hanno usato questi giorni per lanciare nuova musica e aggiornare i propri calendari.

Sul fronte discografico si sono mossi Ultimo, Laura Pausini con Achille Lauro, Gaia, Fulminacci, Francesca Michielin, Nerissima Serpe, Beba, Peppe Soks e Plasma, tra singoli, album, EP e radio date legate al 1° maggio.

La parte live resta molto forte: Madame, Rkomi, Gianni Morandi, Pooh, Antonello Venditti, Casadilego, okgiorgio, Giuse The Lizia, Angelica Bove, Nico Arezzo e Blanco hanno aggiunto date o annunciato nuovi tour, confermando una stagione estiva ormai quasi completamente in movimento.

Articolo aggiornato il 3 maggio 2026 – h 23:30

Notizie musica italiana settimana 19 – Lunedì 4 maggio 2026

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.

All Music Italia

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