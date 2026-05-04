Musica italiana – settimana 19/2026. Nuova settimana di aggiornamenti per la musica italiana, con notizie brevi raccolte giorno per giorno tra uscite, concerti, eventi, programmi TV e novità dal settore.

In questo hub trovate le principali notizie della settimana, aggiornate in tempo reale e organizzate per data.

Notizie musica italiana: i fatti principali della settimana precedente

La settimana 18 si chiude con un calendario fitto tra uscite, tour e grandi eventi live. Il Concerto del Primo Maggio e l’Uno Maggio Taranto hanno occupato il centro della scena, mentre diversi artisti hanno usato questi giorni per lanciare nuova musica e aggiornare i propri calendari.

Sul fronte discografico si sono mossi Ultimo, Laura Pausini con Achille Lauro, Gaia, Fulminacci, Francesca Michielin, Nerissima Serpe, Beba, Peppe Soks e Plasma, tra singoli, album, EP e radio date legate al 1° maggio.

La parte live resta molto forte: Madame, Rkomi, Gianni Morandi, Pooh, Antonello Venditti, Casadilego, okgiorgio, Giuse The Lizia, Angelica Bove, Nico Arezzo e Blanco hanno aggiunto date o annunciato nuovi tour, confermando una stagione estiva ormai quasi completamente in movimento.

Articolo aggiornato il 3 maggio 2026 – h 23:30

Notizie musica italiana settimana 19 – Lunedì 4 maggio 2026

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.