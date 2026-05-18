Musica italiana – settimana 21/2026. Nuova settimana di aggiornamenti per la musica italiana, con notizie brevi raccolte giorno per giorno tra uscite, concerti, eventi, programmi TV e novità dal settore.

In questo hub trovate le principali notizie della settimana, aggiornate in tempo reale e organizzate per data.

Notizie musica italiana: i fatti principali della scorsa settimana

La settimana 20 della musica italiana si è concentrata soprattutto sulle nuove uscite del 15 maggio. Tiziano Ferro e Lazza hanno riaperto Xdono con XXDono, mentre Liberato e Mahmood hanno unito i loro mondi in Intostreet. Tra i singoli più discussi anche Da Dio di Bresh, Mammamì di Rosa Chemical e Calma metafisica di Ermal Meta, presentata in anteprima dal vivo a Milano.

Sul fronte album, Ultimo ha annunciato Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno, mentre Willie Peyote ha pubblicato Anatomia di uno schianto prolungato con collaborazioni di Brunori Sas, Noemi e Jekesa. Spazio anche ad Alex Wyse con Dicono che tutte le cose belle poi finiscono, ad Aaron con Abitare l’invisibile e a YD Frost, che ha annunciato Lounge Music.

Settimana intensa anche per i live: 22Simba ha annunciato il Miria Tour, Antonello Venditti ha aggiunto Ostuni e Matera a DAJE! LIVE SUMMER 2026, mentre Venerus, Chiara Galiazzo ed Eugenio in Via Di Gioia hanno svelato nuovi appuntamenti dal vivo. Fuori dal flusso delle uscite, Dardust ha portato SommersiVo alla Biennale di Venezia e Eros Ramazzotti ha celebrato i 30 anni di Dove c’è musica.

Articolo aggiornato il 17 maggio 2026 – h 23:20

Notizie musica italiana settimana 21 – Lunedì 18 maggio 2026

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.