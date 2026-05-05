lildombaby lancia VOGUE il nuovo album in uscita venerdì 8 maggio 2026, e lo fa con un evento a Milano costruito come una sfilata.

Il progetto sarà disponibile da subito in digitale e dal 5 giugno anche in formato fisico.

VOGUE: il nuovo album che punta su impatto e identità

VOGUE nasce nella cameretta dell’artista e cresce fino a diventare un disco con una direzione precisa.

Dentro ci sono EDM, pop e influenze urban, ma il focus è sull’impatto immediato: suoni e immagini che richiamano l’estetica della moda.

lildombaby firma quasi tutta la produzione, mantenendo il controllo del progetto dall’inizio alla fine.

«Sarei felice se l’album venisse percepito in modo autentico per quello che è: un progetto nato in maniera molto personale, costruito passo dopo passo nella mia cameretta», spiega.

La sfilata a Milano: musica e moda nello stesso spazio

Per presentare VOGUE, lildombaby ha portato il progetto fuori dal classico listening party.

Il 29 aprile Milano diventa una passerella: 13 outfit, uno per ogni traccia, realizzati con la stylist Aurora Dolce e il designer Alan D’Isola insieme allo IED Istituto Europeo di Design.

Tre momenti: apertura con i brani più legati all’immaginario fashion, tra cui Baddy e Anna Wintour, sfilata e live finale.

Un formato che rende chiaro il concept: la musica come esperienza visiva, non solo sonora.

Chi è lildombaby: il percorso prima di VOGUE

lildombaby, classe 2004, parte da Alba e inizia a fare musica a 12 anni e comincia a costruire un percorso musicale basato sulla scrittura e sull’identità sonora

Dopo numerosi singoli tra il 2020 e il 2023, nel 2024 pubblica CORALINE, progetto senza featuring che definisce il suo stile tra trap melodica e pop.

Nel 2025 arriva il singolo ANUBI, che supera 1,7 milioni di stream e per tutto l’anno consolida il suo percorso con numerosi singoli e collaborazioni.

Con VOGUE alza il livello e allarga il progetto oltre la musica.

photo by: TONYMAGIA_PH