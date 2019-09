Andrea Nardinocchi Droga.

È uscito oggi il nuovo singolo del cantautore e produttore bolognese Andrea Nardinocchi.

Il brano si intitola Droga ed è fuori per Iuovo con distribuzione Artist First.

Droga è stato prodotto dal duo Mamakass ed è una canzone d’amore e di assuefazione. Nel testo l’artista unisce una serie di immagini e ricordi di vita che come dei flash raccontano la dipendenza buona che una persona ed un sentimento possono dare.

“Probabilmente l’80% di tutti i pezzi che ho scritto parlano di Lei. Nella maggior parte dei casi questi pezzi, pur essendo canzoni d’amore, non riescono ad essere particolarmente solari. In tutto questo Droga sicuramente non è un’eccezione. Anche perché, in parte, cerca di spiegare il motivo di questa consuetudine con una semplice metafora. L’unica eccezione, ma la più importante, è che non mi fa prendere male – anzi, mi fa un po’ sorridere.“

NARDINOCCHI LA CARRIERA

Nardinocchi è sicuramente uno degli artisti più interessanti (e, in qualche modo, sottovalutati) del panorama musicale degli ultimi anni.

Tutto parte da una serie di video su YouTube, video che vengono notati da Dargen D’Amico che decide lanciare con la propria etichetta il primo singolo di Andrea, Un posto per me.

Nel 2013 approda con poca fortuna tra i giovani del Festival di Sanremo con Storia impossibile. Nello stesso periodo esce il disco Il Momento perfetto.

Nel 2015 esce con Universal Music Italia il suo secondo album, Supereroe, un disco la cui supervisione artistica è stata seguita da una delle cantautrici di spicco della musica italiana, Elisa.

L’ultima pubblicazione discografica di Andrea Nardinocchi risale a febbraio del 2018 quando lancia l’ironica Sanremo amore scusa.

Andrea Nardinocchi è anche uno sportivo appassionato di freestyle basket, alla musica si è avvicinato come autodidatta.

ANDREA NARDINOCCHI DROGA TESTO E AUDIO

(Autori: Andrea Nardinocchi, Fabio Dalè, Carlo Frigerio

Editori: iCompany, Warner Chappell)

C’è il caffè,

si lo so che lo prendi senza zucchero (senza zucchero)

Io me lo verserò sul tavolo per poi sniffarmelo

è la mia droga

Vuoi un t, ne vuoi un pò

solo se non lo fai solo per me

comunque dopo fumerò molto probabilmente

è la mia droga

non posso trattenerti tra le dita

però ci proverò

probabilmente tu sei la mia droga preferita

sei la mia droga

più dello zucchero che mi accorcia la vita

l’unica che non mi dà via d’uscita

sei la mia droga preferita

sei la mia droga

Droga

voglio la mia droga

Droga

voglio la mia droga

Cocaina l’ho provata

una volta l’ho pure comprata

rimasto sveglio fino alla mattina

era di moda ma non è la mia droga

a un concerto metanfetamina

che non riuserò mai solamente

era la mia cantante preferita

e come lei nel mio cuore tu non passerai di moda

se non posso tenerti fra le dita

lo stesso proverò

probabilmente tu sei la mia droga preferita

sei la mia droga

più dello zucchero che mi accorcia la vita

l’unica che non mi dà via d’uscita

sei la mia droga preferita

sei la mia droga

Droga

voglio la mia droga

Droga

voglio la mia droga

Che mi accompagna sempre nella mia salita

sei la mia droga preferita

spero che non ci sia una via d’uscita

alla mia droga preferita

se non posso tenerti tra le dita

lo stesso proverò

probabilmente tu sei la mia droga preferita

sei la mia droga

Droga

voglio la mia droga

Droga

voglio la mia droga