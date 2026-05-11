Musica italiana – settimana 20/2026. Nuova settimana di aggiornamenti per la musica italiana, con notizie brevi raccolte giorno per giorno tra uscite, concerti, eventi, programmi TV e novità dal settore.

In questo hub trovate le principali notizie della settimana, aggiornate in tempo reale e organizzate per data.

Notizie musica italiana: i fatti principali della settimana SCORSA

La settimana è stata segnata soprattutto dal ritorno della scena urban. Shiva ha annunciato dal Forum di Assago l’arrivo di Santana Season 2, mentre Tedua ha ufficializzato il mixtape Ryan Ted e la data evento a San Siro. Intanto Sayf ha pubblicato il primo album ufficiale Santissimo, tra featuring forti e instore già partiti.

Sul fronte nuove uscite si muovono anche Willie Peyote, che anticipa il disco con Kodak, Coez con il brano legato alla serie di Zerocalcare e LDA e Aka 7even, tornati insieme con Santa. In settimana spazio anche agli annunci di Leon Faun, Diss Gacha e Roshelle.

Tra i live, riflettori puntati anche sui tour: dai nuovi concerti di Giordana Angi ai club di Willie Peyote, passando per il progetto live open air di Coez. Nel frattempo continuano ad arrivare anticipazioni sui singoli estivi, con nuovi brani annunciati da Francesco Gabbani, Chadia, Aiello e Pinguini Tattici Nucleari.

Articolo aggiornato il 10 maggio 2026 – h 22:20

Notizie musica italiana settimana 20 – Lunedì 11 maggio 2026

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.