Sal Da Vinci arriva alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì già forte sulle piattaforme digitali. Secondo i dati diffusi dal team dell’artista, il brano ha superato i 60 milioni di ascolti complessivi tra le varie piattaforme e ha registrato ingressi in diverse classifiche europee.

A poche ore dalla finale di Vienna, i numeri raccontano un passaggio non secondario: al di là del risultato in gara, Per sempre sì ha già trovato una circolazione fuori dall’Italia, con piazzamenti segnalati su Spotify, Apple Music, iTunes e Shazam in più Paesi europei.

Sal Da Vinci, i dati streaming prima della finale Eurovision

In Italia Per sempre sì ha raggiunto la vetta delle classifiche su Spotify, YouTube e Apple Music ed è stato certificato con il disco d’Oro.

Fuori dall’Italia, sempre secondo i dati diffusi, il pezzo è entrato nella Top 10 Spotify in Lituania e nelle chart di Finlandia e Austria. Su Apple Music vengono segnalati piazzamenti in Malta, Grecia, Lituania, Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici.

Per sempre sì tra iTunes e Shazam

Il comunicato segnala anche ingressi nella Top 10 iTunes in Austria, Lussemburgo e Svizzera, oltre a presenze nelle classifiche di Germania, Australia, Paesi Bassi e Argentina.

Su Shazam, il brano risulta presente in mercati come Croazia, Austria, Svizzera, Grecia, Belgio, Israele e area scandinava, a conferma di una curiosità cresciuta nelle ore che precedono la finale.

Eurovision 2026, l’Italia in finale con Sal Da Vinci

Sal Da Vinci rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Per sempre sì. Il brano, pubblicato per Atlantic / Warner Music Italy, ha già raggiunto la seconda posizione nella classifica FIMI e la posizione 115 nella Billboard Global Excl. US.

Nella finale di questa sera, sabato 16 maggio, l’Italia canterà alla posizione numero 22. Il risultato arriverà dalla somma tra voto delle giurie nazionali e televoto.

Nel frattempo l’artista, in uscita il 22 maggio con il nuovo album, ha spoilerato il singolo per l’estate 2026, Poesia.