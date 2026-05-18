Emis Killa ha pubblicato un lungo monologo poche ore prima della seconda data milanese del suo Club Tour 2026 al Fabrique. Un video duro, senza filtri, condiviso sui social mentre il rapper stava per salire sul palco dell’ultima tappa italiana del tour.

Nel testo, diventato virale in poche ore, l’artista attacca giornali, industria musicale, social, politicamente corretto e parte del pubblico. Una sfuriata che ha acceso subito il dibattito online.

Del tour vi avevamo già parlato qui: Emis Killa Club Tour 2026: date e biglietti.

Il video è stato pubblicato direttamente da Emis Killa poco prima dell’inizio del live al Fabrique di Milano.

Ad accompagnarlo, una frase che chiarisce subito il tono del messaggio:

Nel monologo il rapper alterna rabbia personale, critica sociale e riferimenti diretti al proprio percorso umano e artistico.

Si scaglia contro il sistema discografico, contro le reaction su YouTube, contro il politicamente corretto e contro chi, secondo lui, riduce tutto a polemica o apparenza.

Di seguito il testo integrale del monologo condiviso da Emis Killa sui social prima del live al Fabrique.

“Fanculo a me. No, no, no, no. Fanculo a te. Già. Fanculo a tutti voi.

Fanculo a sto paese che non fa un cazzo per me, ma mi chiede pure il sangue, non dà né aiuti, né tutele. Però i soldi se li prende uguale alla fine del mese.

Fanculo al mio ex discografico, a questi che fanno le reaction su YouTube in cameretta chiusi. Dite grazie per le views e poi fanculo. Per me sarete sempre degli intrusi.

Fanculo a chi non conosce manco una rima, ma mi ferma mentre sono al parco con la bambina e dice “Fai un video per mia cugina”. Vorrei dirgli “Fanculo tu e fanculo tua cugina”.

Fanculo a quelli che non credono a niente, a quelli che credono a tutto. Se leggono stronzate sui giornali manco si pongono il dubbio. Quindi ok, fanculo loro, ma fanculo i giornali soprattutto.

Fanculo il politicamente corretto, che non ha costruito niente di bello, ma in compenso ha distrutto l’arte. E l’ironia. Ah, se l’ironia è un’arte fanculo a chi non coglie la mia.

Fanculo agli opportunisti.

Fanculo a chi mi chiede i soldi su Instagram perché ha i debiti. Fanculo a quelli che non sento da una vita ma mi chiedono gli accrediti.

Fanculo a chi non mi dà meriti e si racconta che la mia è stata solo fortuna. Io che avevo il padre schizzato e la madre operaia che sgobbava dalle 5:00 all’1:00.

No, fanculo tu che hai avuto mille occasioni e non ne hai colta una.

Fanculo alle leggi italiane che se mi entra un ladro in casa e gli spacco la testa sono pure io il criminale. Che mi indaga se ho amici con precedenti penali. Ma io frequento chi cazzo mi pare.

Fanculo a chi si è montato la testa dopo il successo e in ogni pezzo dice che è rimasto lo stesso.

Ma in altrettanto modo, fanculo a chi è lo stesso da 20 anni, ma rispetto agli altri si dice diverso.

Fanculo ad ogni forma di ipocrisia dell’universo.

Il diavolo non ha le corna e io non sono mai stato all’inferno, ma l’ho visto in chiesa spesso.

Fanculo a tutto questo, in fondo ad essere onesto, fanculo anche a me e a chi mi sopporta.

Sono nato sotto una buona stella, ma con la luna sempre storta.”