20 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Tour
20 Gennaio 2026

Dopo l’uscita di “Musica Triste”, Emis Killa annuncia le prime date del Club Tour 2026

Il tour segue il successo degli show evento EM15 ed EM16

Tour di Lorenza Ferraro
Emis Killa Club Tour 2026
Emis Killa, da Musica Triste al Club Tour 2026: date e biglietti.

Dopo l’uscita – lo scorso 5 dicembre – del suo ultimo album, Musica Triste, e il successo degli show evento EM15 ed EM16, Emis Killa annuncia il Club Tour 2026, che toccherà le principali città italiane, dove – a partire da sabato 2 maggio – il rapper porterà il suo migliore repertorio, per un totale di sette date live.

EMIS KILLA, “musica triste”

Il Club Tour 2026 sarà l’occasione perfetta per portare finalmente dal vivo, oltre ai brani provenienti dalla pluriennale carriera di Emis Killa, anche gli inediti di Musica Triste: un disco in cui sonorità, linguaggio e stile rappresentano la quintessenza del rap.

Ma non è tutto! Di fatto, l’identità di Musica Triste ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura il rapper ha infatti deciso di seguire il cuore, focalizzandosi su tutto ciò che lo rappresenta veramente, senza preoccuparsi di rendere il disco mainstream.

Il risultato? Un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata.

EMIS KILLA, CLUB TOUR 2026: DATE E BIGLIETTI

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Club Tour 2026 di Emis Killa:

  • Sabato 2 Maggio 2026 – TORINO @ Concordia
  • Domenica 3 Maggio 2026 – PADOVA @ Hall
  • Giovedì 7 Maggio 2026 – FIRENZE @ Viper
  • Venerdì 8 Maggio 2026 – ROMA @ Orion
  • Sabato 9 Maggio 2026 – SENIGALLIA (AN) @ Mamamia
  • Martedì 12 Maggio 2026 – BOLOGNA* @ Estragon
  • Venerdì 15 Maggio 2026 – MILANO @ Fabrique

*L’accesso al concerto di Bologna è consentito ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un maggiorenne.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio 2026.

