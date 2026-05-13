Pay To Play è il titolo del nuovo singolo di Alex Palmieri, disponibile negli store digitali. Il brano, in inglese, riporta il cantante e performer sulla scena pop con sonorità che guardano ai primi anni Duemila.

Il pezzo arriva dopo un lungo stop iniziato nel 2020, periodo in cui Palmieri ha lasciato la carriera musicale per diventare uno dei performer italiani più riconosciuti nell’industria dell’intrattenimento per adulti a livello internazionale.

Alex Palmieri riparte dopo sei anni lontano dallA MUSICA

Per chi seguiva il suo percorso musicale, il ritorno di Alex Palmieri segna la ripresa di una storia rimasta in sospeso. Prima dell’interruzione, l’artista aveva pubblicato un EP, tre album e oltre venti singoli, esibendosi in tour tra Italia ed Europa e rappresentando il nostro Paese all’Europride del 2019.

Nel 2020 arriva però una pausa netta dalla musica. Palmieri si allontana dal settore discografico e, nel giro di poco tempo, costruisce una carriera internazionale nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Nel 2021 apre un profilo OnlyFans diventando tra i creator italiani più seguiti sulla piattaforma, fino a ottenere ingaggi negli Stati Uniti in numerose produzioni hard.

Di recente è arrivato anche un riconoscimento internazionale ai Grabby Awards, premio dedicato all’industria hard gay, dove ha conquistato il titolo per la miglior scena dell’anno, diventando il primo italiano a riuscirci.

“Pay To Play” racconta il rapporto tra desiderio, immagine e identità

Il nuovo singolo non prova a separare il vissuto personale dalla proposta musicale. Al contrario, Pay To Play parte proprio dall’esperienza accumulata negli ultimi anni e affronta un tema poco frequentato dal pop: il rapporto tra sex work e pubblico.

Il brano racconta il confine tra ciò che viene desiderato, immaginato e realmente conosciuto di chi lavora con il proprio corpo e la propria immagine. Palmieri mette al centro anche la pressione di alcuni fan e il rischio di essere ridotti a una fantasia costruita dall’esterno.

Tra le frasi manifesto del pezzo c’è “You can buy the fantasy, but you won’t get it all from me”, una linea che definisce il messaggio centrale del singolo: esiste un limite tra accessibilità e vita privata, tra performance e identità personale.

“Pay to Play è forse il mio brano più autentico, più diretto, senza filtri, apertura della nuova fase artistica in cui sto entrando”, racconta Alex Palmieri, che aggiunge: “Cosa significa essere desiderati da milioni di persone ma non essere mai visti fino in fondo?”. Per l’artista, “questo brano è una dichiarazione vera e propria: puoi comprare il corpo, non la persona“.

Un pop anni 2000 tra riferimenti a NSYNC e Backstreet Boys

Dal punto di vista musicale, Pay To Play sceglie una direzione precisa: pop internazionale, lingua inglese e sonorità pop tipiche degli anni 2000. Il riferimento è a gruppi come NSYNC e Backstreet Boys, ma con un taglio più adulto e autobiografico.

La nostalgia sonora viene riletta con una produzione contemporanea, presentando un tema distante dall’immaginario pop adolescenziale di quell’epoca. Alex Palmieri propone un racconto diretto e personale, “che, sicuramente, non avrebbero mai potuto fare le boyband“. La differenza sta soprattutto nel suo vissuto: sensualità e vulnerabilità convivono dentro una scrittura che prende spunto dall’esperienza personale dell’artista.

In arrivo anche il videoclip e nuove date live

L’uscita del singolo è stata anticipata nelle ultime settimane da una campagna social costruita per indizi, culminata con l’annuncio ufficiale del brano. Il nuovo progetto musicale di Alex Palmieri prosegue con la pubblicazione del videoclip ufficiale del brano, già girato con la regia di Stefano Taccucci e le coreografie di Daniele Galassi.

Il video rispecchia la canzone: sexy, diretto e senza scuse. Evidenzia il concetto di dualità tra immagine e persona. Del resto, Pay To Play non segna solo il ritorno alla musica di Palmieri, ma anche la sua ridefinizione di artista pop dal vissuto reale: un po’ controverso ma profondamente umano.

Secondo quanto anticipato dall’artista, il ritorno discografico sarà accompagnato anche da nuove date dal vivo, con un calendario in aggiornamento.

Pay To Play è disponibile su tutte le piattaforme digitali.