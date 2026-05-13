13 Maggio 2026
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Alessandro Genovese
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13 Maggio 2026

Tullio De Piscopo il 15 maggio fuori con il singolo “Miranda” e live a Milano

Il musicista pubblica Miranda nel giorno della data milanese del suo nuovo tour.

News di Alessandro Genovese
Tullio De Piscopo lancia il nuovo singolo Miranda
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Tullio De Piscopo torna con un nuovo singolo. Dal 15 maggio sarà disponibile in digitale per Altafonte Italia Miranda, brano che arriva in un momento particolarmente attivo per il musicista napoletano, impegnato anche con il tour 80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!.

L’uscita coincide con la data milanese del tour, in programma al Teatro Dal Verme. Un passaggio simbolico per un artista che continua a lavorare su nuove produzioni senza limitarsi alla celebrazione del proprio repertorio storico.

Tullio De Piscopo pubblica il nuovo singolo Miranda

Miranda si muove attorno a un impianto ritmico molto riconoscibile, elemento centrale della scrittura musicale di Tullio De Piscopo. Il groove guida tutto il brano, tra richiami funk, aperture jazz e sonorità più contemporanee.

Dentro il pezzo resta forte anche il legame con Napoli, soprattutto nel modo in cui la ritmica accompagna lo sviluppo della composizione. La batteria diventa il centro narrativo del brano, attorno a cui si stratificano gli altri elementi musicali.

Più che guardare alla nostalgia, il singolo prova a portare nel presente alcune delle caratteristiche che hanno accompagnato il percorso artistico del musicista negli ultimi decenni.

Il periodo live e il ritorno a Sanremo 2026

Il nuovo brano arriva dopo il ritorno di Tullio De Piscopo al Festival di Sanremo 2026. Durante la serata dei duetti il musicista è salito sul palco insieme a LDA e AKA 7EVEN, proponendo una nuova versione di Andamento Lento.

L’esibizione gli ha fatto ottenere il Premio MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti come miglior live dell’edizione.

Le date del tour 80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!

Parallelamente all’uscita di Miranda, prosegue anche il nuovo tour di Tullio De Piscopo. Il 15 maggio il musicista sarà a Milano per una data al Teatro Dal Verme, nello stesso giorno della pubblicazione del singolo.

Il progetto live accompagna una fase in cui l’artista continua ad alternare repertorio storico e nuove produzioni, mantenendo centrale la dimensione ritmica che ha caratterizzato gran parte della sua carriera.

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Immagine di copertina di Roberto Panucci.

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