27 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
27 Febbraio 2026

Festival di Sanremo 2026, quarta serata: promossi e bocciati della redazione sulle cover

I giudizi della redazione di All Music Italia sulle 30 cover in gara nella quarta puntata del Festival.

di Oriana Meo
Promossi e bocciati quarta serata Sanremo 2026 cover
I promossi e bocciati della quarta serata di Sanremo 2026 arrivano puntuali dopo la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, da sempre uno dei banchi di prova più delicati: 30 artisti in gara, 30 brani iconici del repertorio italiano e internazionale e una classifica finale capace di cambiare gli equilibri del Festival.

Anche stasera su All Music Italia analizziamo la quarta puntata in chiave promossi e bocciati. Cinque firme della redazione valutano tutte le esibizioni per costruire una classifica interna basata sulla media dei giudizi individuali, tra prove convincenti, scelte rischiose e performance che dividono.

A esprimersi sono Alberto Muraro, Alessandro Genovese, Anna Ida Cortese, Lorenza Ferraro e la caporedattrice Oriana Meo. I voti vengono assegnati su una scala da 4 a 10, con mezzi punti ammessi, senza confronto preventivo tra i redattori.

Di seguito trovate medie, voti singoli e commenti della redazione, cover dopo cover, per capire chi esce davvero rafforzato dalla quarta serata e chi invece dovrà inseguire.

Articolo in aggiornamento in tempo reale durante la diretta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

