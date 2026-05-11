Lil Jolie torna con un nuovo singolo, Passaporti e caramelle, in uscita il 15 maggio per BMG. Si tratta del terzo tassello del nuovo percorso della cantautrice, dopo i brani Sophie e Per averti, e anticipa un album di inediti in arrivo nei prossimi mesi.

Alla produzione c’è ancora Dario Mangiaracina, voce e autore de La Rappresentante di Lista, già al fianco della cantautrice sui due singoli precedenti. Mangiaracina lavora con Lil Jolie sull’intero disco: da quell’intesa esce un suono più riconoscibile rispetto al passato, costruito su chitarre ruvide e voce sempre in primo piano.

Lil Jolie: un singolo estivo con dentro una rabbia sottile

Passaporti e caramelle è nato in un garage, su un immaginario indie rock. Ha un riff graffiante e una voce incisiva. Sulla carta è una canzone d’estate, ma il tema vero è un altro: il rapporto con la propria terra. È una lettera d’amore a un Sud che fa male quando manca, e che si lascia raggiungere solo in vacanza.

Nel raccontare il brano, Lil Jolie dice che il Sud che vuole disegnare è lontano dagli stereotipi: “non immobile o nostalgico, ma vivo, inquieto, persino rivoluzionario”. La fine di una storia d’amore, che si chiude come finisce l’estate, diventa il punto di partenza per andare altrove. Partire, viaggiare, scoprire il mondo. Il distacco trasformato in possibilità.

Con Passaporti e caramelle sono tre i tasselli che la cantautrice ha messo sul tavolo in vista del nuovo album. La direzione è chiara: scrittura intima e personale che incontra sonorità moderne, voce in primo piano, produzione che non smorza le asperità ma le mette a fuoco.

Il singolo esce venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali.