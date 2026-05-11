11 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
11 Maggio 2026

Lil Jolie torna con Passaporti e caramelle, nuovo singolo indie rock per BMG

In uscita il 15 maggio, il singolo è prodotto con Dario Mangiaracina della Rappresentante di Lista

News di All Music Italia
Lil Jolie nella copertina di Passaporti e caramelle, nuovo singolo indie rock in uscita il 15 maggio per BMG.
Condividi su:

Lil Jolie torna con un nuovo singolo, Passaporti e caramelle, in uscita il 15 maggio per BMG. Si tratta del terzo tassello del nuovo percorso della cantautrice, dopo i brani Sophie e Per averti, e anticipa un album di inediti in arrivo nei prossimi mesi.

Alla produzione c’è ancora Dario Mangiaracina, voce e autore de La Rappresentante di Lista, già al fianco della cantautrice sui due singoli precedenti. Mangiaracina lavora con Lil Jolie sull’intero disco: da quell’intesa esce un suono più riconoscibile rispetto al passato, costruito su chitarre ruvide e voce sempre in primo piano.

Lil Jolie: un singolo estivo con dentro una rabbia sottile

Passaporti e caramelle è nato in un garage, su un immaginario indie rock. Ha un riff graffiante e una voce incisiva. Sulla carta è una canzone d’estate, ma il tema vero è un altro: il rapporto con la propria terra. È una lettera d’amore a un Sud che fa male quando manca, e che si lascia raggiungere solo in vacanza.

Nel raccontare il brano, Lil Jolie dice che il Sud che vuole disegnare è lontano dagli stereotipi: “non immobile o nostalgico, ma vivo, inquieto, persino rivoluzionario”. La fine di una storia d’amore, che si chiude come finisce l’estate, diventa il punto di partenza per andare altrove. Partire, viaggiare, scoprire il mondo. Il distacco trasformato in possibilità.

Con Passaporti e caramelle sono tre i tasselli che la cantautrice ha messo sul tavolo in vista del nuovo album. La direzione è chiara: scrittura intima e personale che incontra sonorità moderne, voce in primo piano, produzione che non smorza le asperità ma le mette a fuoco.

Il singolo esce venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella semifinale del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, semifinale: chi è l'eliminato del 9 maggio
Serale Amici 2026 anticipazioni 9 maggio 2

Serale Amici 2026: chi sono i finalisti? Anticipazioni della semifinale con Irama e Giordana Angi
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 3

BLANCO live 2026: il tour arriva a Milano dopo Bari e Bologna
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 4

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Le pagelle dei cantanti della semifinale del Serale di Amici 2026 del 9 maggio 5

Serale Amici 2026, le pagelle della semifinale: la rinascita (d'oro) di Lorenzo
Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia sul palco durante l’annuncio di Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona 6

Ligabue presenta l'inedito “Nessuno è di qualcuno” e annuncia il ritorno di Una Nessuna Centomila
Irama, foto promozionale del nuovo singolo "Cabana" in uscita il 15 maggio. 7

Irama torna con "Cabana": il nuovo singolo arriva il 15 maggio, un mese prima di San Siro
Riccardo Stimolo durante un'esibizione al Serale di Amici 25: le sue parole dopo l'eliminazione. 8

Amici 25, le prime parole di Riccardo Stimolo dopo l'eliminazione a un passo dalla semifinale
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 8 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Plasma, Arisa, LDA & Aka 7even, Coez e Francesco Gabbani 10

New Music Friday 8 maggio 2026: le pagelle tra il ritorno di Coez, il flop di Plasma e l'estate di Gabbani

Cerca su A.M.I.