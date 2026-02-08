8 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
8 Febbraio 2026

Lil Jolie torna con un brano intimo e viscerale e ci presenta “Sophie”

Il brano è un rifugio fragile e in continuo movimento, costruito per sopravvivere alla sensazione di sentirsi sempre fuori posto

News di Lorenza Ferraro
Lil Jolie nuovo singolo Sophie
Condividi su:

In uscita martedì 10 febbraio per BMG, Sophie è il nuovo singolo di Lil Jolie, co-prodotto da Cali Low e nato a Caserta – insieme a Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista  – dal bisogno di un luogo in cui non sentirsi giudicati o schiacciati dalle aspettative altrui.

Il brano si trasforma così in un rifugio fragile e in continuo movimento, costruito per sopravvivere alla sensazione di sentirsi sbagliati o fuori posto. Crescendo, però, si maturano nuove consapevolezze ed ecco che, a volte, non sei strana, ma solo stanca.

Per tanto tempo mi sono chiesta come potesse essere un posto in cui non ci si sente giudicati. Io, non sapendo dove andare, me ne sono costruito uno mio. Una casa fragile, in movimento. Una casa a due ruote“, racconta Lil Jolie.

Poi, aggiunge: “Mi sono sentita diversa, sbagliata, fuori posto. Poi son cresciuta e ho capito che, a volte, non sono strana: sono solo stanca. Questa canzone è nata così. Dal bisogno di fermare la mente che corre o di fallire senza sentirsi un errore. Sophie ha solo vent’anni. E ancora non lo sa”.

Lil Jolie cover Sophie

LIL JOLIE PRESENTA “SOPHIE”

Primo tassello del prossimo progetto discografico della cantautrice, Sophie è una canzone intima e viscerale dalle radici cantautorali, che intreccia influenze british e alternative rock, confermano Lil Jolie come una delle voci più interessanti e promettenti della nuova scena alternative italiana.

All Music Italia

Articoli più letti

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 1

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Le pagelle ai nuovi singoli italiani del 6 febbraio 2026 2

Pagelle nuovi singoli 6 febbraio: Laura Pausini, Chiara Galiazzo, Federica Carta, Roshelle... venerdì incredibile per le nostre artiste
Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini 3

Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Ghali in foto recente legata all’uscita di “BASTA” 5

Ghali dice “BASTA”: il nuovo brano a sorpresa è un grido senza filtri
Ghali e Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 6

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano
Ghali pubblica una lettera prima di Milano Cortina 7

La lettera di Ghali prima di Milano Cortina: “Lo so” in tre lingue
Laura Pausini per Io canto 2 8

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026

Cerca su A.M.I.