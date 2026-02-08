Lil Jolie torna con un brano intimo e viscerale e ci presenta “Sophie”

In uscita martedì 10 febbraio per BMG, Sophie è il nuovo singolo di Lil Jolie, co-prodotto da Cali Low e nato a Caserta – insieme a Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista – dal bisogno di un luogo in cui non sentirsi giudicati o schiacciati dalle aspettative altrui.

Il brano si trasforma così in un rifugio fragile e in continuo movimento, costruito per sopravvivere alla sensazione di sentirsi sbagliati o fuori posto. Crescendo, però, si maturano nuove consapevolezze ed ecco che, a volte, non sei strana, ma solo stanca.

“Per tanto tempo mi sono chiesta come potesse essere un posto in cui non ci si sente giudicati. Io, non sapendo dove andare, me ne sono costruito uno mio. Una casa fragile, in movimento. Una casa a due ruote“, racconta Lil Jolie.

Poi, aggiunge: “Mi sono sentita diversa, sbagliata, fuori posto. Poi son cresciuta e ho capito che, a volte, non sono strana: sono solo stanca. Questa canzone è nata così. Dal bisogno di fermare la mente che corre o di fallire senza sentirsi un errore. Sophie ha solo vent’anni. E ancora non lo sa”.

LIL JOLIE PRESENTA “SOPHIE”

Primo tassello del prossimo progetto discografico della cantautrice, Sophie è una canzone intima e viscerale dalle radici cantautorali, che intreccia influenze british e alternative rock, confermano Lil Jolie come una delle voci più interessanti e promettenti della nuova scena alternative italiana.