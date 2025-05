Intervista a Vale LP e Lil Jolie: “La musica è fatta per discutere, creare luoghi di collettività e fare rumore”

Intervista a Vale LP & Lil Jolie in occasione dell’uscita dell’album Le ragazze della valle

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024, venerdì 23 maggio uscirà Le ragazze della valle (Sugar Music / BMG), il joint album di Vale LP e Lil Jolie e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’album è già disponibile per il pre-save cliccando QUI. Inoltre, il brano GOOGLEAMORE da venerdì andrà in rotazione radiofonica.

Per Vale LP e Lil Jolie, Le ragazze della valle è un viaggio attraverso emozioni profonde, l’educazione all’affettività e la lotta interiore che si trasforma in una riflessione sociale, tre aspetti fondamentali nella loro crescita e che le hanno accompagnate nel percorso di vita.

È anche un album che parla di collettività, di come ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi e di come tutto questo ci accompagna durante le nostre vite. Vale LP e Lil Jolie lo descrivono così: «Sembra un disco d’amore, ma in realtà parla di un amore più grande, quello per noi stesse e per la nostra comunità. La prima squadra a cui apparteniamo siamo noi due perché per noi la collaborazione e l’unione sono fondamentali».

Il disco presenta un mix di sound elettro-rock e un po’ post-punk. La direzione artistica è di Stabber: «Abbiamo scelto di affidare la direzione artistica dell’album a Stabber perché volevamo creare qualcosa di diverso, non solo un progetto tra due amiche ma qualcosa che raccontasse di colori e di sonorità nuove, che si riflettessero anche nel significato delle canzoni. È quasi un concept album, perché il suo cuore siamo noi e le emozioni che vogliamo condividere».

Questa è la tracklist di Le ragazze della valle:

“LE RAGAZZE DELLA VALLE”, INTERVISTA A VALE LP & LIL JOLIE

All’interno di Le ragazze della valle, ci sono numerose riflessioni sul mondo che ci circonda e sulle problematiche e difficoltà che viviamo e affrontiamo ogni giorno. Al tempo stesso, le due artiste cercano di trovare delle soluzioni e delle risposte a tutto ciò, ma in modo molto semplice: «In realtà noi raccontiamo esattamente quello che viviamo, perché siamo persone che vedono e sentono troppo, quindi senza politicizzare tutto ci basiamo su quello che è la nostra storia. Poi ci rendiamo conto che in realtà trattiamo anche dei temi generazionali».

Vale LP aggiunge: «Sono tematiche che viviamo ogni giorno. La musica è fatta per discutere, per creare luoghi di collettività quindi non possiamo non raccontare queste cose. Poi cresciamo, ci rendiamo conto di quanto le cose ci influenzino, quanto noi influenziamo gli altri e quanto siamo in diritto e in dovere di urlare, alzare la mano, dire le cose che non ci stanno bene e cercare di cambiarle».

Non vi anticipiamo altro, ascoltate qui l’intervista a Vale LP e Lil Jolie!

Foto di copertina di Antonio Giancaspro