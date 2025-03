Dopo l’esperienza sanremese Vale LP e Lil Jolie ci presentano “Le Ragazze Della Valle”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con Dimmi Tu Quando Sei Pronto Per Fare L’Amore, Vale LP e Lil Jolie tornano con nuova musica e presentano Le Ragazze Della Valle, il loro nuovo singolo in uscita venerdì 14 marzo per Sugar Music – BMG.

“Le ragazze della valle sono ragazze che, come noi, spesso vengono dalla provincia e che la lasciano con coraggio alla ricerca di un sogno, qualunque sia il sogno e qualunque sia la provincia”, spiegano Vale LP e Lil Jolie.

Poi, aggiungono: “La Valle può anche essere un luogo mentale, non solo fisico. Chiunque può sentirsi una Ragazza della Valle. Spesso associamo limiti e costrizioni a realtà di provincia, ma possono essere vissuti da chiunque e in ogni luogo.

Lo diciamo con orgoglio di essere ragazze della Valle, lo siamo tutti i giorni, è parte della nostra vita. A 15 anni soffrivamo un po’ il vivere in provincia, ma crediamo sia normale a quell’età. Crescendo, ora viviamo la Valle come un luogo del cuore e sicuro, dove conosci tutti e ti senti a casa”.

Le Ragazze Della Valle anticipa il primo joint album delle due cantautrici e dà il nome ai live che il 4 e il 9 ottobre vedranno Vale LP e Lil Jolie esibirsi rispettivamente sul palco de La Santissima di Napoli e su quello del Largo Venue di Roma.

I biglietti per entrambe le date sono già disponibili su TicketOne.it e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info www.magellanoconcerti.it

Foto di copertina a cura di Tommaso Biagetti