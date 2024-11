Nel nuovo singolo “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Vale LP e Lil Jolie raccontano la loro concezione dell’amore

Disponibile dalle 20 di mercoledì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore“, con il quale le due giovani cantautrici si sono presentate a Sanremo Giovani.

Il brano racconta la visione dell’amore poetica e carnale, delle due artiste, giovani donne della generazione Z, che vedono come uniche regole che contano il rispetto per sé stessi e per gli altri, e provano a rimuovere i ruoli e gli stereotipi legati alla tradizione.

“Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore ha più di un piano di lettura e il primo riguarda l’amore: “Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo; in secondo luogo è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cosa più banale del mondo ma che – se ci guardiamo attorno – sembra essere la cosa più difficile da fare.

La canzone è anche un racconto di coraggio, di attenzione, del peso delle aspettative e del consenso. Quando nel ritornello diciamo “dimmi tu quando sei pronto” lo facciamo in senso romantico ma anche in modo più sfacciato giocando anche a ribaltare i ruoli di genere (“Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano”)” raccontano Vale LP e Lil Jolie.

Le due artiste sono amiche da 8 anni, fin da quando erano adolescenti, e dopo aver intrapreso carriere musicali separate, da soliste, decidono di iniziare insieme la nuova esperienza a Sanremo Giovani, pubblicando questo primo brano insieme, che dichiarano porterà poi a un disco e un tour.

Vale LP e Lil Jolie si sono accorte infatti di riuscire a superare ogni battaglia e affrontare ogni difficoltà quando sono insieme, dando ancora più valore alle cose belle che succedono, perché vissute fianco a fianco.

Scrivono così le due giovani in una lettera ai fan pubblicata sui social: “Quando sono tornata a casa da Amici (e per casa intendo dove Vale è) è stato come quando ci siamo ritrovate 8 anni fa per la prima volta nella mia stanza. Con la stessa intensità, lo stesso imbarazzo, la stessa curiosità, gli stessi desideri, la stessa magia, la stessa voglia. Questa volta con la consapevolezza di essere pronte a raccontare davvero chi siamo e con la certezza di poterlo fare solo insieme.”

