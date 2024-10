Sanremo Giovani 2024: Vale Lp e Lil Jolie, maliziose in “Tu dimmi quando sei pronto per fare l’amore”

Sanremo giovani 2024 VALE LP e Lil Jolie testo e significato di Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, il brano che vede le due artiste e amiche partecipare in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 VALE LP & LIL JOLIE DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE l’AMORE significato del brano

Un brano che parla di una relazione in cui una persona si sente frustrata perché il partner sembra distaccato e non disposto a lasciarsi andare emotivamente.

Le protagoniste, giocando anche sull’ambiguità del testo, esprimono il desiderio di connettersi profondamente, chiedendo al partner di “scendere senza timore” e di lasciarsi coinvolgere nell’intimità.

QUI per ascoltare la canzone.

DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE TESTO

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione

A quello che non fai

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più

Io non sono lei, la bambola che prendi e che butti giù

Prenditene una

Una che ti cura

E che ti bacia in bocca solo quando vuoi tu

Una che ti scusa

Che rimane muta

Che ha capito tutto ma ci passa su

Ma sai che sono io quella giusta per te

L’unica donna che

Ti sa far piangere

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Dimmi di cosa hai paura

Un uomo come te io l’ho già conosciuto

Una donna come me

Nessuno la rifiuta

Che sono troppo matta è cosa risaputa

Io lavoro tutto il giorno

E tu sopra un divano

A domandarti “ma con lei chissà come si fa”

E quando torno tardi a casa e voglio un po’ di relax

Hai il coraggio anche di dirmi “No non mi va”

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione

A quello che non fai

Come non so spiegarti come

Non vuoi fare l’amore

E resti li immobile davanti a me

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me