Vale LP e Lil Jolie raccontano l’amicizia in “Dalle 9 alle 9” feat. Irbis

Dalle 9 alle 9 è il nuovo singolo di Vale LP e Lil Jolie, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 aprile 2025. Il brano (etichetta Sugar Music – BMG) è realizzato con la collaborazione di Irbis; e tratta il tema dell’amicizia, anche tra persone diverse.

Le due cantanti raccontano: “Dalle 9 alle 9 è la prima canzone che ci vede lavorare a sei mani con Irbis. È stato un processo molto naturale perché siamo molto legati pur essendo tre persone diverse”. Rivelano poi che “questa canzone è nata da una riflessione fatta insieme riguardo la concezione di amicizia: è un ponte che unisce due sponde che a volte sono quasi opposte ma si può creare uno spazio comune anche se non si è d’accordo e non si ha la stessa visione delle cose”. Concludono riflettendo che “nello stare insieme c’è un’intrinseca percezione della solitudine che paradossalmente si intensifica nei legami forti”.

Vale LP e Lil Jolie sono legate da una profonda amicizia, nata otto anni fa nelle loro stanze di adolescenti della provincia campana. Da allora condividono viaggi, esperienze, e il grande sogno della musica. Insieme, hanno partecipato a Sanremo Giovani e hanno calcato il palco del Festival di Sanremo, presentando il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

Dalle 9 alle 9 sarà inclusa nel joint album di prossima pubblicazione. Oltre a questo nuovo singolo, la tracklist conterrà anche i brani già editi Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore e Le Ragazze della Valle.

Vale LP e Lil Jolie annunciano nuove date live

Nei mesi scorsi, Vale LP e Lil Jolie hanno annunciato Le ragazze della Valle live. Si tratta di due concerti nei club, previsti per il 4 ottobre a Napoli e il 9 ottobre a Roma. In attesa di questi eventi, ci saranno però altre occasioni per vederle esibirsi dal vivo.

Le due cantanti saranno impegnate in una prima serie di live. Ecco le date ad oggi confermate:

– 25 aprile a Parma (80° Anniversario della Liberazione)

– 27 aprile a Castelvolturno CE (Napoli Spring Break)

– 31 maggio a Bagnacavallo RA (Sonora Live Fest)

– 13 giugno a Genova (Liguria Pride)

– 27 giugno a Ostuni BR (Sherocco Festival).

Faranno seguito altri appuntamenti ancora da annunciare. Senza dimenticare che a maggio, Vale LP e Lil Jolie saranno impegnate con il Sanremo Giovani World Tour negli Stati Uniti e in Canada.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI