Vale LP e Lil Jolie: dopo Sanremo ecco i live nei club

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore è il brano con cui Vale LP e Lil Jolie hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte. Archiviata l’esperienza sanremese, le due giovani cantautrici sono pronte ad incontrare il pubblico dal vivo.

Vale LP e Lil Jolie hanno annunciato i primi appuntamenti del Le Ragazze della Valle live. I concerti saranno l’occasione per presentare al pubblico la propria musica, con l’energia che caratterizza le due cantanti. Quella stessa energia che è presente nel video della canzone Le Ragazze della Valle, pubblicato sui social.

“Le ragazze della valle sono ragazze che come noi spesso vengono dalla provincia e che la lasciano, con coraggio, alla ricerca di un sogno, qualunque sia il sogno e qualunque sia la provincia”, spiegano Vale LP e Lil Jolie. “La Valle può anche essere un luogo mentale, non solo fisico, chiunque può sentirsi una Ragazza della Valle. Spesso associamo limiti e costrizioni a realtà di provincia ma possono essere vissuti da chiunque e in ogni luogo. Lo diciamo con orgoglio di essere ragazze della Valle, lo siamo tutti i giorni, è parte della nostra vita. A 15 anni soffrivamo un po’ il vivere in provincia, crediamo sia normale a quell’età. Crescendo ora viviamo la Valle come un luogo del cuore e sicuro, dove conosci tutti e ti senti a casa. Anche per questo abbiamo voluto girare il video di “Le Ragazze della Valle” nel nostro paese giocando sul dualismo di una cittadina di provincia che una volta ci stava stretta ma di cui ora ricerchiamo il caldo abbraccio”.

Vale LP e Lil Jolie live

Le due cantautrici saranno protagoniste di due appuntamenti live ad ottobre 2025. Ecco le date del tour Le Ragazze della Valle live, ad oggi confermate:

il 4 ottobre a La Santissima di Napoli; e

il 9 ottobre al Largo Venue di Roma.

I biglietti per entrambi i concerti sono disponili su TicketOne.it, nonché nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.magellanoconcerti.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Foto di Tommaso Biagietti