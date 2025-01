Sanremo 2025, Vale LP e Lil Jolie: “La paura è la benzina del nostro coraggio”

Dopo aver superato tutti gli step di Sanremo Giovani 2024, Vale LP e Lil Jolie sono pronte ad approdare a Sanremo in occasione della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana, che le vedrà gareggiare nella categoria Nuove Proposte con Dimmi Tu Quando Sei Pronto Per Fare L’Amore (Sugar Music – BMG).

Il brano racconta la visione di due giovani donne che cercano di raccontare al mondo di oggi il loro modo di concepire le relazioni, intese come rapporti fondati su cardini fondamentali come il consenso e il rispetto dell’altro, senza mai rinunciare ad essere se stessi e senza sottostare al classico dualismo uomo/donna, scardinando i vecchi ruoli e stereotipi.

“Dimmi Tu Quando Sei Pronto Per Fare L’Amore è per prima cosa un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché sarebbe folle non farlo“, spiegano Vale LP e Lil Jolie.

Poi, aggiungono: “In secondo luogo, questo brano è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cose più banale del mondo, nonostante appaia come la cosa più difficile da fare“.

Ma non è tutto! “La canzone è infatti anche un racconto di coraggio, che parla del peso delle aspettative e del l’importanza del consenso“.

SANREMO 2025 NUOVE PROPOSTE, “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE”: VIDEOINTERVISTA A VALE LP E LIL JOLIE

Foto di copertina a cura di Tommaso Biagetti