Scelti i quattro vincitori di Sanremo Giovani 2024

Dopo una lunga scrematura si è arrivati alla finale di Sanremo Giovani 2024: Sarà Sanremo. Gli otto finalisti si sono qualificati tramite Sanremo Giovani e Area Sanremo.

In rigoroso ordine alfabetico da Sanremo Giovani: Alex Wyse, Angelica Bove, Mew, Selmi, Settembre e Vale LP & Lil Jolie. Tre di loro andranno al Festival 2025. Da Area Sanremo i due finalisti sono Etra e Maria Tomba, uno di loro a febbraio andrà all’Ariston.

Durante la serata i 30 Big svelano il titolo del loro brano in gara a febbraio.

Anche questa sera i giovani protagonisti si giocheranno il pass attraverso delle sfide dirette dalle quali il vincitore conquista il biglietto per Sanremo 2025 e, purtroppo, per chi non vince il percorso si ferma ad un passo dal traguardo.

Durante l’intro del programma Carlo Conti annuncia che Alessandro Cattelan presenterà la finale di Sanremo Giovani 2024 e lui presenterà i 30 Big in gara che sveleranno i titoli dei loro brani in gara.

Dopo la presentazione della giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

I primi Big a presentare i loro brani sono Francesco Gabbani con Viva la vita, Clara con Febbre, Achille Lauro con Incoscienti giovani, Brunori Sas con L’albero delle noci, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con La mia parola, Giorgia con La cura per me, Emis Killa con Demoni.

La prima sfida sanremo giovani

Mew – Oh my God vs. Vale LP & Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore



Alessandro Cattelan chiede a Manola Moslehi per chi ha votato e fa il nome di Vale LP & Lil Jolie, invece, Daniele Battaglia vota per Mew. Gli altri voti restano segreti.

Dopo un breve stacco pubblcitario arriva il primo verdetto della serata:

Vale LP & Lil Jolie vanno al Festival 2025



Si riprende a scoprire i titoli dei brani dei Big in gara: Marcella Bella con Pelle diamante, Gaia con Chiamo io chiami tu, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, Irama con Lentamente, Serena Brancale con Anema e core, Olly con Balorda nostalgia.

Carlo Conti presenta Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni che presentano il loro film di Natale: Io e te dobbiamo parlare

Seconda sfida sarà sanremo

Alex Wyse – Rockstar vs. Selmi – Forse per sempre

Alessandro Cattelan chiede a Carolina Rey che vota Selmi, Ema Stokholma vota Alex Wyse e il Maestro Cremonesi vota per Alex Wyse. Gli altri voti restano segreti.

Alex Wyse va al Festival 2025.

Si riprende a scoprire i titoli dei brani dei Big in gara: Elodie con Dimenticarsi alle 7, Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, Tony Effe con Damme ‘na mano, Sarah Toscano con Amarcord, Rocco Hunt con Mille vote ancora, Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Noemi con Se t’innamori muori, Bresh con La tana del granchio.

Terza sfida sanremo giovani

Angelica Bove – La nostra malinconia vs. Settembre – Vertebre

Alessandro Cattelan chiede a Daniele Battaglia che vota Settembre, Manola Moslehi vota per Settembre e Enrico Cremonesi vota per Angelica Bove. Gli altri voti restano segreti.

Settembre va a Sanremo 2025.

Si riprende a scoprire i titoli dei brani dei Big in gara: Rose Villain con Fuorilegge, Willie Peyote con Grazie ma no grazie, Modà con Non ti dimentico, Fedez con Battito, Francesca Michielin con Fango in paradiso, Rkomi con Il ritmo delle cose, Coma_Cose con Cuoricini, Joan Thiele con Eco, The Kolors con Tu con chi fai l’amore.

Quarta sfida sarà sanremo

Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes) vs. Etra – Spazio (tra le dita)

Alessandro Cattelan chiede a Carolina Rey che vota Maria Tomba, Ema Stokholma vota Maria Tomba. Gli altri voti restano segreti.

Maria Tomba va a Sanremo 2025.

Clicca su Continua per leggere tutto il cast del Festival di Sanremo 2025