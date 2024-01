Irbis torna con un brano sincero e personale, cantando la sua “Preghiera”

Irbis, “Preghiera“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 26 gennaio per Undamento / Warner Music Italy, “Preghiera” è il nuovo singolo di Irbis, che torna con un brano sincero e personale, rivolto a chi può trovare conforto in un messaggio tanto delicato quanto potente.

La canzone è stata presentata per la prima volta dal vivo giovedì 25 gennaio nella scuola media Puecher di Milano (ex scuola media dell’artista, ndr), dove Irbis – all’anagrafe Martino Consigli – ha radunato i propri fan per poi raccontare loro la sua storia, ricordando a tutti che l’arte e la musica sono la speranza per le nuove generazioni.

Ma non è tutto! L’uscita del brano è stata infatti accompagnata anche da una serie di iniziative che hanno visto l’artista, affiancato dalle voci di un coro, dare vita alle note di “Preghiera” a bordo di tram, metro e autobus, ma anche in luoghi pubblici come gli uffici postali.

irbis, “preghiera”: significato del brano

Prodotto da Ceri e Colombre, il brano “è una preghiera per la mia gente, per la mia musica e per le strade che ho sempre vissuto. Ma è anche una preghiera per tutti coloro che affrontano le difficoltà della vita“, ha spiegato Irbis. Poi, ha aggiunto: “Preghiera racconta la mia storia, ma nel suo piccolo anche quella di tanti altri: le persone a cui tengo e che mi sono vicine, quelle che non ci sono più e anche quelle che non ho mai conosciuto“.

Con questo suo nuovo singolo Irbis mostra dunque un legame che esiste o dovrebbe esiste tra tutti noi: un amore comunitario, capace di trasformare il disagio e il dolore in qualcosa di positivo da condividere.

irbis, “preghiera”: testo del brano

Mama, prega per noi

Prega per mio fratello

Per tutto l’odio che è in noi

Per tutto il vuoto dentro

Oh, mama, prega per noi

Prega per mio fratello

Per tutto l’odio che è in noi

Per tutto il vuoto dentro

Mi ricordo quando non c’era nessun altro

Che vedeva il mostro che mi sedeva accanto

Passavo le giornate a fumare al parco

Tornavo in quella strada vuota tra Bovisa e Quarto

Ora dormo abbracciato a una ragazzina

In una palazzina più popolare di prima

E appena stacco la corrente torno lì

Le fiamme in casa e noi seduti sopra a una valigia

Mi ricordo quando per poco più di un palo

Hanno suonato a Silvia con il ferro carico

Erano giri marci e non lo capivamo

Perché eravamo ragazzini dentro un mondo matto

Quando ho dovuto fare i conti con la tua apatia

L’armatura degli adulti a volte è indistruttibile

Poi la solitudine ti ha reso più cattivo

E sei diventato il mio nemico

Oh mama, prega per noi

Prega per mio fratello

Per tutto l’odio che è in noi

Per tutto il vuoto dentro

Oh mama, prega per noi (Mama, prega per noi)

Prega per mio fratello (Prega per mio fratello)

Per tutto l’oro che è in noi (L’oro che è in noi)

Per tutto il fuoco dentro

È vero, stavo fuori e non avevo amore

E non aprivo gli occhi e non aprivo il cuore

E non avevo piani e crollavano i muri

Ci alzavamo le mani e poi rimanevamo muti

Eravamo puri prima, ora siamo corrotti

Ma tu sai ballare ancora in mezzo ai vetri rotti

Ora so cadere in piedi come un gatto selvaggio

Sono libero come un pazzo se canto, se parto

Per non tornare mai, lasciare tutto quanto

Mama, scrivo una canzone sopra all’areoplano

Resto sotto l’acquazzone e non so più se piango

E non m’interessa più se non so più se valgo

Per ogni volta che non ho saputo perdonare

Per ogni nota che ho stonato al mio concerto, mama

Per ogni uomo che non sa che fare col suo male

Per una volta ho visto tutto chiaro

Oh mama, prega per noi (Mama, prega per noi)

Prega per mio fratello (Prega per mio fratello)

Per tutto l’odio che è in noi (L’odio che è in noi)

Per tutto il vuoto dentro

Oh mama, prega per noi (Prega, prega)

Prega per mio fratello (Prega per mio fratello)

Per tutto l’oro che è in noi (L’oro che è in noi)

Per tutto il fuoco dentro

Oh mama, prega per noi

Prega per mio fratello

Per tutto l’odio che è in noi

Per tutto il vuoto dentro

Oh mama, prega per noi

Prega per mio fratello

Per tutto l’oro che è in noi

Per tutto il fuoco dentro

Per tutto l’oro che è in noi

Per tutto il fuoco dentro