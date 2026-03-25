“Per Averti”: Lil Jolie racconta un amore che ritorna, ogni volta come fosse la prima

Dopo il ritorno sulle scene con Sophie, Lil Jolie annuncia l’uscita di un nuovo singolo, Per Averti, svelando così un nuovo capitolo del viaggio creativo che la condurrà alla pubblicazione del suo nuovo album, in cui scrittura intima, ricerca sonora e nuove collaborazioni si intrecciano per raccontare una fase di trasformazione artistica e umana.

E, a proposito di nuove collaborazioni, Per Averti – che sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 27 marzo per BMG Italy – deve molto a Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, con cui Lil Jolie ha costruito l’identità sonora del brano, che si muove tra atmosfere indie pop e suggestioni alternative, con una scrittura emotiva e cinematografica.

LIL JOLIE: DALLA COLLABORAZIONE CON DARIO MANGIARACINA NASCE “PER AVERTI”

Per Averti racconta la storia di un amore che si muove in un tempo circolare ed ecco che Lil Jolie descrive la sensazione di incontrare la stessa persona più volte nel corso della propria vita, innamorandosene ogni volta come se fosse la prima.

Il brano mette così in scena un meccanismo emotivo inevitabile, quasi magnetico. Di fatto, anche quando si conosce già l’esito della storia, non si riesce a sottrarsi alla forza di quell’incontro.

In questo caso, però, il loop emotivo rappresenta quasi una catarsi, un rifugio in un mondo fatto di guerra, cibo spazzatura e “brutta” politica.