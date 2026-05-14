Raia arriva il 15 maggio 2026 con il suo primo album, A Cuore Nudo. Il cantautore campano pubblica il disco per Courage Live e con distribuzione ADA Music, dopo aver anticipato il progetto con Potremmo essere noi, power ballad uscita lo scorso 8 maggio tra radio e piattaforme digitali.

Dentro A Cuore Nudo ci sono sedici tracce che provano a tenere insieme memoria, relazioni, senso di perdita e bisogno di ripartire. Raia sceglie una scrittura molto diretta, senza costruzioni troppo elaborate, lasciando che siano le immagini e le parole a portare avanti il peso emotivo del disco.

Raia: un disco fatto di relazioni, vuoti e ripartenze

Il titolo dell’album racconta già bene la direzione scelta dal cantautore. A Cuore Nudo gira attorno a momenti personali molto esposti, senza cercare scorciatoie narrative o slogan motivazionali.

Le canzoni si muovono tra nostalgia, delusioni sentimentali, fragilità interiori e tentativi di guarigione. In alcuni episodi il tono è raccolto, quasi sospeso. In altri la produzione si apre di più, mantenendo comunque una forte centralità della scrittura.

Gli arrangiamenti restano essenziali per quasi tutto il disco. Le parti strumentali accompagnano il racconto senza sovrastarlo, lasciando spazio anche ai silenzi e alle pause.

“Novembre” affronta la depressione e la voglia di tornare a respirare

Uno dei momenti più delicati del progetto è Novembre, brano che parla apertamente di depressione e della fatica necessaria per uscire da un periodo di sofferenza mentale.

Raia non costruisce un racconto drammatico o retorico. Il pezzo si concentra piuttosto sulla risalita, sul tentativo di ritrovare equilibrio e luce dopo una fase molto buia.

Anche L’Astronauta si muove in una direzione personale. Qui il cantautore guarda all’infanzia come a un luogo emotivo da recuperare, cercando nella memoria una forma di sincerità capace di aiutare a ripartire dopo gli errori.

“Quadrifoglio” e “Ora” lavorano sul concetto di tempo

Tra le tracce più legate alla dimensione interiore del disco c’è Quadrifoglio, ballad che trasforma la fortuna in qualcosa di molto distante dal caso. Il centro del brano diventa la capacità di attraversare il proprio vissuto e imparare dagli errori.

Ora guarda invece alla velocità con cui scorrono tempo e relazioni. Il pezzo insiste sulla necessità di vivere il presente senza rimandare continuamente parole, scelte e possibilità.

Dentro il disco convivono così due spinte diverse: da una parte il bisogno di fermarsi e guardarsi dentro, dall’altra la paura di perdere tempo e occasioni.

“Potremmo essere noi” parte da una storia vera

Potremmo essere noi, il singolo che ha anticipato il disco, nasce dal racconto di un amico di Raia. La canzone parla di un amore capace di lasciare un segno anche dopo la fine della relazione.

La struttura del brano resta quella della power ballad pop, ma senza forzare il melodramma. Il pezzo lavora soprattutto sul senso di pace e protezione che alcune persone riescono a lasciare anche quando spariscono dalla quotidianità.

Più classica sul piano sentimentale è invece Solo per te, che riporta il disco verso una dimensione romantica più diretta dopo alcuni episodi emotivamente più pesanti.

“Spanishhh” diventa il centro sonoro del disco

Nel mezzo della tracklist compare Spanishhh, brano che Raia descrive come uno dei punti centrali dell’album. È la traccia che più rappresenta l’incontro artistico con il produttore del progetto e che prova a condensare l’identità sonora costruita lungo tutto il disco.

Più cantautorale è invece Frammenti, nata insieme a Vincenzo D’Amico. Il pezzo racconta la fine di una relazione attraverso due sensibilità differenti, legate anche all’età e al vissuto personale dei due autori.

Nel disco trovano spazio anche brani già pubblicati negli ultimi anni come Cerchio Perfetto, Pezzo Poetico, Oceani di Parole e Sono stato io, tracce che hanno accompagnato l’evoluzione musicale di Raia fino alla costruzione del suo primo album.

La tracklist di “A Cuore Nudo”