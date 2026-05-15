Testo e significato di Amore è, il nuovo singolo di Elisa, fuori dal 15 maggio 2026 per Island Records / Universal Music Italia.

Il brano è il primo estratto dal nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi e arriva dopo le ultime date sold out nei palasport, dove Elisa lo ha già presentato dal vivo trasformandolo in uno dei momenti più energici della scaletta.

Scritto da Elisa e prodotto da Dardust, Amore è mette insieme scrittura personale, tensione elettronica e pianoforte. Al centro c’è l’idea dell’amore come scelta, non come possesso: un movimento che passa dal desiderio alla libertà, fino alla volontà di lasciarsi vivere senza rinunciare a sé stessi.

Elisa – Amore è : il significato del brano

Amore è lavora su un’idea molto precisa: amare significa scegliere, ma anche lasciare spazio. Nel testo il sentimento non viene raccontato come una promessa lineare o consolatoria, ma come qualcosa che attraversa paure, desiderio, fragilità e bisogno di verità.

La prima immagine è quella del pianoforte da cui viene tolta la polvere. È un gesto semplice, ma serve a riaprire qualcosa che era rimasto fermo. Da lì il brano si muove tra pioggia, città, dolore e immagini quasi cinematografiche, con una scrittura che alterna confessione e slancio.

Nel ritornello il cuore del brano è nella frase “lasciarsi liberi di scegliere”. Elisa porta l’amore fuori dall’idea di trattenere qualcuno a ogni costo e lo avvicina a una forma di libertà reciproca. Non una fuga dal legame, ma la possibilità di restare dentro una relazione senza perdere la propria identità.

La produzione di Dardust accompagna questa direzione: il pianoforte apre uno spazio più intimo, mentre la parte elettronica e ritmica spinge il brano verso una dimensione più fisica, pensata anche per il live. Non a caso Amore è ha trovato subito posto nei concerti nei palasport, dove l’impatto del ritornello ha reso più evidente la sua natura da singolo corale.

Il video di Amore è

Il videoclip ufficiale di Amore è porta sul piano visivo la stessa tensione emotiva del brano. La canzone si muove tra immagini urbane, bisogno di contatto e ricerca di una forma più libera di amore.

Il video accompagna il singolo senza spostarne il centro: resta la scelta di raccontare un sentimento che non vive solo nella dimensione romantica, ma anche nel rapporto con sé stessi e con il proprio modo di attraversare il dolore.

Il testo di Amore è

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Tolgo la polvere dai tasti sopra un pianoforte

Anche dal cuore a volte

Quando si chiude per non far rumore, sì

Tolgo la pioggia che mi bagna, che mi offusca gli occhi

Fingo che non mi tocchi questa nuvola

Non diventiamo

Altro da quello che siamo

Sai che da sopra una grande distanza

Non puoi metterci un ti amo

Io non lo so

Da cosa scappiamo

È inutile fuggire, cercare di sciogliermi

Non sono neve al sole

Devo fermarmi e guardarmi dentro

E Dio mio se fa male

Come una certezza che non c’è

Sogno una carezza da te

L’amore è

Lasciarsi vivеre

Lasciarsi prenderе

Lasciarsi liberi di scegliere

Amore è, amore è è è

Come una scheggia di diamante

Che tiene in braccio i grattacieli

Non sai niente, no

Te che vai veloce, come su una moto

La bellezza fugge, scattale una foto

Voglio una vita vera con tutte le strade storte

Anche se tremo a volte

Quando attraverso un po’ del suo dolore

Our little way

Saranno lacrime, ma mi hanno fatto aprire gli occhi

Non lascio che mi blocchi questa trappola

Rivivo tutti gli attimi

Ti spio quando ti pettini

Ti guardo davanti allo specchio

Tu da solo con il tuo riflesso

Quanto sei bello

sotto la pioggia

con quel passo lento

British human, british way

Sempre senza l’ombrello

Sexy da fare male

Come una certezza che non c’è

Voglio una carezza da me

Amore è lasciarsi vivere

Lasciarsi prendere

Lasciarsi liberi di scegliere

L’amore è, amore è è è

Come una scheggia di diamante

Che tiene in braccio i grattacieli

Col vento in faccia e le bufere

Dirci alle orecchie i desideri

E adesso stringimi più forte

Vediamo se cadiamo in piedi

L’Amore è

lasciarci liberi di vivere

Dal primo raggio del giorno

Che ho sognato con te

Amore è lasciarci liberi di vivere

Dal primo raggio del giorno

che ho sognato con te

Sfreccia più veloce, come su una moto

La bellezza fugge, scattale una foto

Amore è , una lettura del testo

Nel testo, Elisa lavora soprattutto sul rapporto tra desiderio e libertà. Le immagini principali sono concrete: la polvere sul pianoforte, la pioggia, gli occhi offuscati, la moto, la fotografia, i grattacieli. Sono dettagli che portano il brano dentro una dimensione urbana e fisica, senza perdere il tono intimo della scrittura.

Il passaggio più netto è quello in cui l’amore viene legato al lasciarsi vivere e alla possibilità di scegliere. La canzone non chiude il sentimento in una definizione romantica unica, ma lo racconta come qualcosa che cambia forma: cura, attrazione, dolore, libertà, presenza.

Crediti del brano

Titolo: Amore è

Artista: Elisa

Autrice: Elisa

Produzione: Dardust

Etichetta: Island Records / Universal Music Italia