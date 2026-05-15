Testo e significato di Amore è, il nuovo singolo di Elisa, fuori dal 15 maggio 2026 per Island Records / Universal Music Italia.
Il brano è il primo estratto dal nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi e arriva dopo le ultime date sold out nei palasport, dove Elisa lo ha già presentato dal vivo trasformandolo in uno dei momenti più energici della scaletta.
Scritto da Elisa e prodotto da Dardust, Amore è mette insieme scrittura personale, tensione elettronica e pianoforte. Al centro c’è l’idea dell’amore come scelta, non come possesso: un movimento che passa dal desiderio alla libertà, fino alla volontà di lasciarsi vivere senza rinunciare a sé stessi.
Elisa – Amore è: il significato del brano
Amore è lavora su un’idea molto precisa: amare significa scegliere, ma anche lasciare spazio. Nel testo il sentimento non viene raccontato come una promessa lineare o consolatoria, ma come qualcosa che attraversa paure, desiderio, fragilità e bisogno di verità.
La prima immagine è quella del pianoforte da cui viene tolta la polvere. È un gesto semplice, ma serve a riaprire qualcosa che era rimasto fermo. Da lì il brano si muove tra pioggia, città, dolore e immagini quasi cinematografiche, con una scrittura che alterna confessione e slancio.
Nel ritornello il cuore del brano è nella frase “lasciarsi liberi di scegliere”. Elisa porta l’amore fuori dall’idea di trattenere qualcuno a ogni costo e lo avvicina a una forma di libertà reciproca. Non una fuga dal legame, ma la possibilità di restare dentro una relazione senza perdere la propria identità.
La produzione di Dardust accompagna questa direzione: il pianoforte apre uno spazio più intimo, mentre la parte elettronica e ritmica spinge il brano verso una dimensione più fisica, pensata anche per il live. Non a caso Amore è ha trovato subito posto nei concerti nei palasport, dove l’impatto del ritornello ha reso più evidente la sua natura da singolo corale.
Il video di Amore è
Il videoclip ufficiale di Amore è porta sul piano visivo la stessa tensione emotiva del brano. La canzone si muove tra immagini urbane, bisogno di contatto e ricerca di una forma più libera di amore.
Il video accompagna il singolo senza spostarne il centro: resta la scelta di raccontare un sentimento che non vive solo nella dimensione romantica, ma anche nel rapporto con sé stessi e con il proprio modo di attraversare il dolore.
Il testo di Amore è
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Tolgo la polvere dai tasti sopra un pianoforte
Anche dal cuore a volte
Quando si chiude per non far rumore, sì
Tolgo la pioggia che mi bagna, che mi offusca gli occhi
Fingo che non mi tocchi questa nuvola
Non diventiamo
Altro da quello che siamo
Sai che da sopra una grande distanza
Non puoi metterci un ti amo
Io non lo so
Da cosa scappiamo
È inutile fuggire, cercare di sciogliermi
Non sono neve al sole
Devo fermarmi e guardarmi dentro
E Dio mio se fa male
Come una certezza che non c’è
Sogno una carezza da te
L’amore è
Lasciarsi vivеre
Lasciarsi prenderе
Lasciarsi liberi di scegliere
Amore è, amore è è è
Come una scheggia di diamante
Che tiene in braccio i grattacieli
Non sai niente, no
Te che vai veloce, come su una moto
La bellezza fugge, scattale una foto
Voglio una vita vera con tutte le strade storte
Anche se tremo a volte
Quando attraverso un po’ del suo dolore
Our little way
Saranno lacrime, ma mi hanno fatto aprire gli occhi
Non lascio che mi blocchi questa trappola
Rivivo tutti gli attimi
Ti spio quando ti pettini
Ti guardo davanti allo specchio
Tu da solo con il tuo riflesso
Quanto sei bello
sotto la pioggia
con quel passo lento
British human, british way
Sempre senza l’ombrello
Sexy da fare male
Come una certezza che non c’è
Voglio una carezza da me
Amore è lasciarsi vivere
Lasciarsi prendere
Lasciarsi liberi di scegliere
L’amore è, amore è è è
Come una scheggia di diamante
Che tiene in braccio i grattacieli
Col vento in faccia e le bufere
Dirci alle orecchie i desideri
E adesso stringimi più forte
Vediamo se cadiamo in piedi
L’Amore è
lasciarci liberi di vivere
Dal primo raggio del giorno
Che ho sognato con te
Amore è lasciarci liberi di vivere
Dal primo raggio del giorno
che ho sognato con te
Sfreccia più veloce, come su una moto
La bellezza fugge, scattale una foto
Amore è, una lettura del testo
Nel testo, Elisa lavora soprattutto sul rapporto tra desiderio e libertà. Le immagini principali sono concrete: la polvere sul pianoforte, la pioggia, gli occhi offuscati, la moto, la fotografia, i grattacieli. Sono dettagli che portano il brano dentro una dimensione urbana e fisica, senza perdere il tono intimo della scrittura.
Il passaggio più netto è quello in cui l’amore viene legato al lasciarsi vivere e alla possibilità di scegliere. La canzone non chiude il sentimento in una definizione romantica unica, ma lo racconta come qualcosa che cambia forma: cura, attrazione, dolore, libertà, presenza.
Crediti del brano
Titolo: Amore è
Artista: Elisa
Autrice: Elisa
Produzione: Dardust
Etichetta: Island Records / Universal Music Italia
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