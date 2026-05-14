Sexto ’Nplugged 2026 anticipa la nuova edizione del festival con Convergenze 2026, in programma sabato 23 maggio dalle ore 10.00 alla Centrale Idroelettrica A. Pitter di Malnisio, a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Una giornata a ingresso libero tra live music, arti visive, ricerca sonora, sostenibilità e scoperta del territorio.

L’evento, nato come spin off di Sexto ’Nplugged, arriva alla quinta edizione e conferma il legame con uno degli spazi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia: una centrale dei primi del Novecento che unisce archeologia industriale, paesaggio naturale e sperimentazione artistica.

Convergenze 2026: musica live alla Centrale di Malnisio

La parte musicale di Convergenze 2026 prenderà il via dalle ore 19.30 nella Sala Turbine della Centrale Idroelettrica A. Pitter.

Tra i protagonisti ci sarà Maria Chiara Argirò, pianista, compositrice e producer italiana di base a Londra, con un linguaggio che attraversa jazz contemporaneo ed elettronica. In programma anche Indian Wells, progetto tra i più riconoscibili dell’elettronica italiana contemporanea, tra ambient, IDM e tensioni cinematiche.

I due artisti, già insieme nel progetto discografico Scordato, daranno vita a una performance speciale pensata per Convergenze. Completa la line up musicale Physalia, con una ricerca sonora costruita in dialogo con il paesaggio naturale e industriale della Centrale.

Arti visive e installazioni: da Michelangelo Pistoletto a FUSE*

Accanto alla musica, Convergenze 2026 ospiterà un percorso dedicato alle arti visive e alla sperimentazione contemporanea, attivo negli spazi della Centrale a partire dalle ore 10.00.

Tra gli interventi principali è prevista la Venere degli Stracci XXL di Michelangelo Pistoletto, in collaborazione con Cittadellarte e Terzo Paradiso. Il pubblico sarà invitato a partecipare all’opera portando indumenti inutilizzati, contribuendo così alla sua costruzione collettiva.

Il percorso espositivo comprenderà anche Mimicry, installazione audio/video firmata FUSE*, Meduse di Filwood Filosophy, 2087 / Flowers Are Blooming in Antarctica di Daniele Castellano e Green Waves di Freak of Nature.

Il talk Simbionti tra natura, artificio e nuovi linguaggi

Nel pomeriggio, l’auditorium della Centrale ospiterà il talk Simbionti: l’ecologia dell’ibridazione tra natura e artificio, momento di confronto dedicato ai rapporti tra arte, ambiente e tecnologia.

All’incontro parteciperanno Mattia Caretta, founder di FUSE*, e Francesco Saverio Teruzzi per Cittadellarte / Terzo Paradiso.

Convergenze 2026: attività, visite e osservazione del cielo

Durante tutta la giornata saranno previste anche attività formative, esperienze naturalistiche e momenti di approfondimento.

Dalle ore 10.00 sarà attivo Pedalando, servizio gratuito di noleggio biciclette per esplorare il territorio circostante. Sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate della Centrale Idroelettrica A. Pitter e alle aperture del museo archeologico Arcaios.

Tra le esperienze in programma anche Passeggiata in ascolto, camminata lenta e silenziosa guidata da L’Impero della Luce, ispirata al lavoro sull’ecologia acustica di R. Murray Schafer e Hildegard Westerkamp. Dal tramonto spazio anche ad Ad Astra, osservazione del cielo e delle stelle a cura di APA.

Ingresso libero e prenotazione consigliata

Convergenze 2026 si terrà sabato 23 maggio dalle ore 10.00 alla Centrale Idroelettrica A. Pitter di Malnisio, a Montereale Valcellina.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è consigliata. Per i concerti serali l’accesso sarà garantito in ordine di prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima.

L’evento si svolgerà interamente negli spazi della Centrale Idroelettrica, quindi anche in caso di pioggia.

Verso Sexto ’Nplugged 2026

Convergenze si inserisce nel percorso di avvicinamento al Sexto ’Nplugged 2026, in programma dal 2 al 5 luglio in Piazza Castello a Sesto al Reghena.

La line up della XXI edizione del festival comprende WU LYF, These New Puritans, Altın Gün, Il Mago del Gelato, Apparat, JoyCut e I Cani.

Convergenze 2026 è organizzato da Sexto ’Nplugged, Associazione Culturale Sexto, Comune di Montereale Valcellina e Associazione Pro Sesto, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Turismo, Comune di Montereale Valcellina e Fondazione Friuli.