12 Maggio 2026
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12 Maggio 2026

Rosa Chemical torna con Mammamì, un brano sull’assenza nel rapporto padre e figlio

Il nuovo singolo di Rosa Chemical affronta il tema dell’assenza familiare scegliendo sonorità più leggere e luminose.

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Rosa Chemical in una foto promozionale legata all’uscita del singolo Mammamì
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Testo e significato di Mammamì, il nuovo singolo di Rosa Chemical, disponibile da venerdì 15 maggio per EMI Records/Universal Music Italia.

Dopo i progetti televisivi dell’ultimo anno e l’EP Okay Okay 2, Rosa Chemical torna con un brano che sposta il focus su un piano più personale. Mammamì affronta infatti il tema dell’assenza nel rapporto tra padre e figlio, scegliendo però una produzione luminosa e leggera invece di una scrittura malinconica.

Il singolo è prodotto dallo stesso artista e si muove tra pop ed elettronica, mantenendo il contrasto tra il peso emotivo del racconto e un impianto sonoro più aperto.

Rosa ChemicalMammamì: il significato del brano

Nel nuovo singolo Rosa Chemical parte da una vicenda personale per parlare di legami incompleti, silenzi familiari e mancanze difficili da elaborare. Il centro del brano è il rapporto con la figura paterna, raccontato però senza toni drammatici o confessionali.

La scelta più evidente riguarda il contrasto tra testo e produzione. Mammamì utilizza una base più luminosa e accessibile per alleggerire il racconto e spostare il focus sul riconoscimento emotivo più che sul dolore.

Il brano si inserisce tra le uscite più narrative dell’artista, mantenendo l’approccio trasversale che negli anni ha portato Rosa Chemical a muoversi tra rap, elettronica e pop.

Il testo di Mammamì

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Mammamì” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 15 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Nel brano, Rosa Chemical lavora soprattutto sul tema dell’assenza familiare, scegliendo però una scrittura meno cupa rispetto all’argomento trattato. La produzione accompagna questa direzione con sonorità più leggere, evitando un tono esclusivamente malinconico.

Crediti del brano

Titolo: Mammamì
Artista: Rosa Chemical
Produzione: Rosa Chemical
Etichetta: EMI Records / Universal Music Italia

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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