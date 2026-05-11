TÄRA pubblica venerdì 15 maggio Zefiro, il suo EP di debutto per Troppo Records / Sony Music, da oggi disponibile in pre-save. La cantautrice italo-palestinese, all’anagrafe Tamara Al Zool, intreccia nel progetto cultura levantina, sonorità R&B e pop contemporaneo.

Il titolo prende in prestito il nome del vento di ponente: una forza invisibile che attraversa confini, trasporta memorie e mette in relazione luoghi lontani. È la metafora che TÄRA usa per raccontare un’identità in movimento continuo tra Occidente e Oriente, tra radici palestinesi e quotidianità italiana, tra ciò che si eredita e ciò che si sceglie.

Ad anticipare l’EP sono usciti i singoli Mezzaluna e Diaspora. Il primo apre uno spazio sospeso, dove la lontananza diventa memoria condivisa attraverso l’immaginario del Levante. Il secondo sposta lo sguardo all’interno e racconta una dislocazione vissuta come frattura intima, anche dentro al proprio Paese, tra Nord e Sud, tra identità imposte e identità scelte.

Da X Factor 2024 al feat con i Subsonica: chi è TÄRA

Prima di Zefiro, TÄRA ha costruito la propria visibilità sui social e poi sulle playlist editoriali. Nel 2024 è stata copertina di Fresh Finds Italia e Anima R&B di Spotify, è entrata nel programma EQUAL Italia con il progetto “Donne a tutto volume” ed è finita nella raccolta Best of EQUAL Italia 2024. Sempre nel 2024 è arrivata alle selezioni di X Factor Italia, portando per la prima volta su quel palco il proprio mix culturale e un messaggio di consapevolezza sociale.

Il 2025 le ha permesso di consolidare il percorso live con l’Araba Fenice Tour. Lo scorso marzo è arrivato uno dei segnali più riconoscibili del momento: unico featuring di Terre Rare, l’ultimo album dei Subsonica, dove TÄRA firma insieme al gruppo torinese il brano Straniero.

Subito dopo l’uscita di Zefiro, l’artista torna dal vivo. Dopo il debutto della scorsa edizione, sarà nuovamente tra i protagonisti del MI AMI 2026: appuntamento il 21 maggio all’Idroscalo di Milano.