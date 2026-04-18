TÄRA pubblica il singolo Diaspora, negli store digitali dal 10 aprile 2026. Il brano (Troppo Records/Sony Music) è accompagnato dal videoclip ufficiale.

In Diaspora, la cantante affronta temi sociali e identitari. Partendo dal significato del termine, supera la dimensione storica della parola e dà vita ad una riflessione più ampia, profonda e attuale.

TÄRA non si limita a raccontare di popoli costretti a vivere lontano dai propri paesi d’origine. Affronta temi come il razzismo, le culture in movimento e le contraddizioni del presente. Si sofferma anche su una realtà più vicina e quotidiana: le disuguaglianze tra nord e sud, che determinano spostamenti e diaspore all’interno dello stesso paese.

L’artista utilizza immagini potenti ed evocative, offrendo una prospettiva personale intensa ed autentica. La voce di TÄRA è quella di chi si è sentito un outsider e ha vissuto ai margini. Diaspora è una narrazione sincera e consapevole, che trasforma una condizione di marginalità in un atto di affermazione. Il racconto della propria esperienza diventa strumento per dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato.

TÄRA: il videoclip di “Diaspora”

Conosciamo TÄRA

L’artista, all’anagrafe Tamara Al Zool, è nata in Italia da genitori palestinesi. Con la sua musica unisce il sound arabo a quello R&B e pop contemporaneo.

Nel 2024 è stata scelta da Spotify come artista copertina delle playlist Fresh Finds Italia e Anima R&B. Nello stesso anno è entrata a far parte del programma EQUAL di Spotify Italia “Donne a tutto volume”; e successivamente è stata inclusa nella raccolta Best of EQUAL Italia 2024.

TÄRA ha partecipato alle selezioni di X Factor Italia 2024. Nel 2025 è stata protagonista dell’Araba Fenice Tour. A inizio di quest’anno, ha pubblicato il singolo Mezzaluna. A fine marzo, è apparsa come unico feat in Terre rare, nuovo album dei Subsonica, collaborando al brano Straniero.

La pubblicazione del singolo Diaspora anticipa l’uscita del suo progetto discografico, prevista per il 2026.