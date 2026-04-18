18 Aprile 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
18 Aprile 2026

TÄRA canta un tema di grande attualità sociale nel singolo “Diaspora”

L'artista trasforma una condizione di marginalità vissuta in un atto d'affermazione, dando voce a chi troppo spesso resta inascoltato

News di Fabio Gattone
TÄRA pubblica il singolo "Diaspora"
Condividi su:

TÄRA pubblica il singolo Diaspora, negli store digitali dal 10 aprile 2026. Il brano (Troppo Records/Sony Music) è accompagnato dal videoclip ufficiale.

In Diaspora, la cantante affronta temi sociali e identitari. Partendo dal significato del termine, supera la dimensione storica della parola e dà vita ad una riflessione più ampia, profonda e attuale.

TÄRA non si limita a raccontare di popoli costretti a vivere lontano dai propri paesi d’origine. Affronta temi come il razzismo, le culture in movimento e le contraddizioni del presente. Si sofferma anche su una realtà più vicina e quotidiana: le disuguaglianze tra nord e sud, che determinano spostamenti e diaspore all’interno dello stesso paese.

L’artista utilizza immagini potenti ed evocative, offrendo una prospettiva personale intensa ed autentica. La voce di TÄRA è quella di chi si è sentito un outsider e ha vissuto ai margini. Diaspora è una narrazione sincera e consapevole, che trasforma una condizione di marginalità in un atto di affermazione. Il racconto della propria esperienza diventa strumento per dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato.

TÄRA: il videoclip di “Diaspora”

Conosciamo TÄRA

L’artista, all’anagrafe Tamara Al Zool, è nata in Italia da genitori palestinesi. Con la sua musica unisce il sound arabo a quello R&B e pop contemporaneo.

Nel 2024 è stata scelta da Spotify come artista copertina delle playlist Fresh Finds Italia e Anima R&B. Nello stesso anno è entrata a far parte del programma EQUAL di Spotify Italia “Donne a tutto volume”; e successivamente è stata inclusa nella raccolta Best of EQUAL Italia 2024.

TÄRA ha partecipato alle selezioni di X Factor Italia 2024. Nel 2025 è stata protagonista dell’Araba Fenice Tour. A inizio di quest’anno, ha pubblicato il singolo Mezzaluna. A fine marzo, è apparsa come unico feat in Terre rare, nuovo album dei Subsonica, collaborando al brano Straniero.

La pubblicazione del singolo Diaspora anticipa l’uscita del suo progetto discografico, prevista per il 2026.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Serale Amici 2026 anticipazioni 18 aprile 1

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quinta puntata con Nicolò Filippucci e Biagio Antonacci
Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle 2

Perché Achille Lauro ha scritto "Comuni Immortali": la storia di un amore impossibile
Litfiba 17 Re testo e significato cover singolo 3

Litfiba, dopo 40 anni esce il nuovo singolo 17 Re: il brano mai pubblicato
chi sostituisce Lauro X Factor 2026 giudici 4

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026?
TonyPitony e Tommy Cash abbracciati a letto nella foto promozionale del singolo "L'ammor" 5

TonyPitony feat. Tommy Cash, "L'ammor": testo e significato del duetto più assurdo dell'anno
Eddie Brock tour 2026 annullato perché date estive cancellate 6

Eddie Brock cancella il tour: parla sui social ma non spiega il perché
Madame, foto promozionale per il brano Mai più dall'album Disincanto 7

Madame, "Mai più": testo e significato del dissing che punta il dito su un manager e un sito rao
Biagio Antonacci, nuovo singolo You & Me, aprile 2026 8

Biagio Antonacci, "You & Me": cercare spazio per amarsi mentre la vita scorre
Dettaglio della copertina di Comuni Immortali di Achille Lauro 9

Achille Lauro: i mortali diventano "Comuni Immortali" con tre inediti: il significato dei nuovi brani
Achille Lauro - La via dei guai, copertina del brano con il volto dell'artista coperto da farfalle 10

Il freddo di Copenhagen e gli archi dei Coldplay: dentro "La via dei guai" di Achille Lauro

Cerca su A.M.I.