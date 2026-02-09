Subsonica annunciano “Terre Rare”: nuovo album e 30 anni celebrati alle OGR di Torino

I Subsonica annunciano il nuovo album Terre Rare, in uscita il 20 marzo per Epic Records / Sony Music Italy. Undicesimo capitolo discografico della band torinese, il disco arriva mentre il gruppo si prepara a celebrare trent’anni di carriera con quattro concerti speciali già sold out alle OGR Torino.

Ad anticipare l’uscita sono stati i singoli Radio Mogadiscio e Il tempo in me, due brani che delineano fin da subito la direzione del nuovo lavoro: un viaggio sonoro che guarda fuori e dentro, alle geografie del presente e a quelle più intime.

subsonica – Terre Rare, un album di viaggio e di tempo presente

Terre Rare è un disco che si muove su più livelli. È un viaggio reale e immaginario, geografico e interiore, ma soprattutto un lavoro che si confronta con il tempo presente, con le sue ferite e le sue possibilità.

I Subsonica scelgono un suono più organico rispetto al passato, arricchito da strumenti raccolti durante un viaggio sull’altra sponda del Mediterraneo. Ne nasce un tessuto sonoro che non rincorre la hit, ma si prende il tempo di costruire un ascolto profondo, stratificato e imprevedibile.

Dopo dieci album e tre decenni di carriera, Terre Rare rappresenta anche un passaggio di età. Non a caso l’immaginario grafico del disco ruota attorno alla Croce Tuareg (o Croce di Agadez), antico talismano simbolo di libertà, protezione e identità.

Le quattro punte della croce richiamano i punti cardinali, l’orientamento nel deserto e il passaggio all’età adulta. Da questo simbolo nasce una nuova stella, che si inserisce nella tradizione visiva dei Subsonica, sempre legata al concetto di viaggio e trasformazione.

Cieli su Torino 96-26: quattro concerti sold out alle OGR

In parallelo all’uscita del nuovo album, i Subsonica celebreranno il trentennale con CIELI SU TORINO 96-26, quattro appuntamenti speciali alle OGR Torino, tutti già sold out:

31 marzo 2026 – OGR Torino (sold out)

1 aprile 2026 – OGR Torino (sold out)

3 aprile 2026 – OGR Torino (sold out)

4 aprile 2026 – OGR Torino (sold out)

Ogni concerto presenterà una scaletta diversa, con una selezione di brani storici che varieranno sera dopo sera. Il biglietto darà inoltre accesso a una mostra antologica dedicata alla storia della band, con foto, strumenti, costumi di scena e memorabilia, e a un dj set finale curato dagli stessi Subsonica.

Le celebrazioni non si fermeranno alle OGR. Grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment, anche la città di Torino e la Regione Piemonte saranno coinvolte in un programma diffuso di eventi, mostre e percorsi sonori che trasformeranno il territorio in un vero museo a cielo aperto.

Foto articolo di Ivan Cazzola