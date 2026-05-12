Simone Tomassini lancia Ti ha mandata Dio, terzo singolo estratto dall’album I dettagli. Il brano arriva dopo i primi due estratti, Se ci credo è colpa tua e L’amore è un’altra cosa; e segna un ritorno deciso alle sonorità rock che da sempre caratterizzano il cantautore.

Il nuovo singolo si inserisce nel progetto artistico nato attorno al disco I dettagli, accompagnato da un cofanetto con un’esperienza sensoriale e da un libro costruito in undici capitoli, tanti quanti i brani dell’album.

Simone Tomassini torna al rock con “Ti ha mandata Dio”

Con Ti ha mandata Dio, Simone Tomassini sceglie un sound energico e diretto, costruito su chitarre. La scrittura mette al centro un incontro capace di cambiare la traiettoria di una vita.

Il brano racconta infatti l’arrivo improvviso di una presenza descritta quasi come salvifica, qualcuno in grado di riportare equilibrio e una nuova direzione. Un messaggio personale che si traduce in una scarica rock, in linea con lo stile del cantautore.

Il progetto si arricchisce con un podcast dedicato a “I dettagli”

I dettagli è nato come un progetto artistico composito, che adesso si arricchisce di un ulteriore elemento.

Intorno a I dettagli continua a svilupparsi un racconto parallelo: un podcast realizzato con Roberto De Martino, dedicato ai retroscena dell’album. La puntata legata a Ti ha mandata Dio entrerà nel lavoro creativo e personale che ha portato alla nascita della canzone.

Il videoclip racconta un incontro che cambia tutto

Ad accompagnare il singolo c’è anche un videoclip in cui Simone Tomassini sceglie un racconto molto personale, mettendo al centro l’arrivo di questa figura entrata nella sua vita in modo dirompente. Il video traduce in immagini il messaggio forte e diretto che l’artista ha voluto esprimere con il brano. Il videoclip di Ti ha mandata Dio è online sul canale YouTube ufficiale dell’artista.

Il testo di “Ti ha mandata Dio”

Il brano (etichetta: Pass Recording) è scritto da Simone Tomassini e Fernando Coratelli. La musica è di Simone Tomassini.

Ti ha mandata Dio

A parlarmi sottovoce

A cercarmi sottovento

Col mondo sottosopra

Ti ha mandata Dio

Con un cappello in testa

Ed il sorriso a festa

Pescato in una cesta

Va bene allora resta

Che c’è posto anche per te

C’è posto per fare l’amore

Per una, due fino a tre

Ma Ti ha mandata Dio

Con un bicchier di vino

Senza pane quotidiano

Sbriciolato sul divano

Ma Ti ha mandata Dio

A leggermi il futuro

Col tuo splendido sorriso

Che fa botte col mio viso

Insomma allora resta

Che c’è posto anche per te

C’è posto per fare l’amore

Per una, due fino a tre…

Va bene allora resta

Che c’è posto anche per te

C’è posto per fare l’amore

Per una, due fino a tre

Va allora resta

Che c’è posto anche per te

C’è posto per fare l’amore

Se siete in due fino a tre

Va allora resto

Che c’è il posto anche per me

Perchè se Ti ha mandata Dio

Allora un motivo c’è