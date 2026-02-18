18 Febbraio 2026
18 Febbraio 2026

Simone Tomassini, fuori il nuovo singolo “L’amore è un’altra cosa”. In arrivo “I dettagli”, progetto con album e disco

Il brano è il secondo capitolo del progetto in uscita prossimamente

Lo scorso 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Simone Tomassini ha pubblicato il suo nuovo singolo, L’amore è un’altra cosa (Orangle Records). Il brano rappresenta il secondo capitolo del progetto I dettagli, un lavoro che unisce musica e scrittura in un racconto esteso, personale e coerente.

Dopo Se ci credo è colpa tua Redirection, brano che ha segnato l’inizio di una nuova fase artistica, Tomassini torna con una canzone che rilegge il tema dell’amore senza idealizzazioni, allontanandosi dall’idea romantica per raccontare il sentimento che incontra la quotidianità: le distanze, i silenzi, le abitudini.

L’amore secondo Simone Tomassini: un’esperienza concreta e imperfetta

Nel testo del brano, l’amore non è un contratto, non è una promessa solenne, non è un rito da celebrare. È un’esperienza concreta, fatta di ricordi, di oggetti che conservano tracce del tempo, di momenti che riaffiorano con la loro polvere addosso. È, come canta l’artista, “prendersi per mano senza la paura di restare soli”.

Una scelta precisa quella di Simone Tomassini, che preferisce le immagini imperfette a quelle rassicuranti, evitando la frase giusta e optando invece per parole che restano aderenti alla realtà di coppia. Anziché trattare l’amore come tema, lo tratta come una questione concreta, una condizione da vivere e attraversare: lo sporca, lo mette in discussione, lo lascia incompleto.

Il progetto “I dettagli”: un album e un libro

L’amore è un’altra cosa fa parte di “I dettagli”, il nuovo progetto discografico e letterario di Simone Tomassini, che vedrà l’uscita di un album accompagnato da un libro. Ogni canzone corrisponde a un capitolo, ampliando il racconto oltre il formato musicale.

“Ho sentito il bisogno di dare alla mia musica tutti i dettagli possibili”, dichiara Tomassini. “Le canzoni sono piccole poesie, ma volevo che diventassero capitoli veri e propri, capaci di ampliare il racconto e di condurre chi ascolta dentro una storia più ampia, fatta di immagini, passaggi e momenti che non si esauriscono in tre minuti.”

Il videoclip ufficiale del singolo, diretto dallo stesso Tomassini e realizzato interamente in piano sequenza, ruota attorno alla figura di una sposa – interpretata dall’attrice Valeria Spagnuolo – posta davanti a più possibilità. Un’immagine volutamente aperta, che accompagna il senso del pezzo: l’amore come percorso incerto, fatto di tentativi, cadute e ripartenze.

 

All Music Italia

