22 Novembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
22 Novembre 2025

Simone Tomassini torna con il brano “Se ci credo è colpa tua”

Il singolo anticipa la pubblicazione di un progetto inedito, composto da un album e un libro acquistabili solo tramite i canali ufficiali dell'artista

News di Fabio Gattone
Simone Tomassini torna con il singolo "Se ci credo è colpa tua"
Condividi su:

Simone Tomassini torna con un nuovo singolo, dal titolo Se ci credo è colpa tua. Il brano, in radio e negli store digitali dal 21 novembre 2025, anticipa la pubblicazione di un progetto inedito, composto da un album e un libro.

Con Se ci credo è colpa tua, il cantautore comasco lancia un messaggio di introspezione e cambiamento: ogni dettaglio della vita, anche il più piccolo, può diventare la scintilla di una trasformazione.

Simone Tomassini presenta così la canzone: “Ci sono storie che si leggono. Altre che ti leggono dentro. Questa è una di quelle. Una storia fatta di dettagli. Un viaggio che attraversa le ombre, per ritrovare la luce. Dove il dolore non è un nemico, ma un maestro travestito da ferita”.

 

Simone Tomassini torna con il brano "Se ci credo è colpa tua"

Se ci credo è colpa tua, scritta e prodotta insieme a Emiliano Bassi, segna l’inizio del nuovo percorso artistico di Tomassini. La canzone anticipa un progetto che intreccia suono, parola e immagine. L’obiettivo è di coinvolgere il pubblico in un viaggio narrativo a 360 gradi.

La musica è il primo tassello di un’esperienza totale. La produzione del brano è stata curata con attenzione nel minimo dettaglio. Il suono è moderno e diretto, richiamando la tradizione cantautorale italiana ma dialogando con le nuove sensibilità contemporanee.

Il progetto inedito di Simone Tomassini, tra musica, parole e immagini

Il nuovo progetto di Simone Tomassini prevede la pubblicazione di un album e un libro dal titolo I dettagli. Si tratta di due opere parallele e complementari, pensate per essere vissute insieme. Il libro, scritto con Roberto De Martino e arricchito dalle grafiche di Pietro Cappiello, è composto da 11 capitoli. I titoli sono gli stessi delle 11 canzoni dell’album, creando un dialogo continuo tra parola e musica.

L’album e il libro non saranno distribuiti sulle piattaforme digitali mainstream. I fan potranno acquistarli solo attraverso i canali ufficiali dell’artista, ricevendo un cofanetto esclusivo concepito come un oggetto unico da ascoltare, leggere e toccare.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 1

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 2

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 3

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 4

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 5

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 6

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 7

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 8

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti 9

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025 10

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara

Cerca su A.M.I.