Simone Tomassini torna con il brano “Se ci credo è colpa tua”

Simone Tomassini torna con un nuovo singolo, dal titolo Se ci credo è colpa tua. Il brano, in radio e negli store digitali dal 21 novembre 2025, anticipa la pubblicazione di un progetto inedito, composto da un album e un libro.

Con Se ci credo è colpa tua, il cantautore comasco lancia un messaggio di introspezione e cambiamento: ogni dettaglio della vita, anche il più piccolo, può diventare la scintilla di una trasformazione.

Simone Tomassini presenta così la canzone: “Ci sono storie che si leggono. Altre che ti leggono dentro. Questa è una di quelle. Una storia fatta di dettagli. Un viaggio che attraversa le ombre, per ritrovare la luce. Dove il dolore non è un nemico, ma un maestro travestito da ferita”.

Se ci credo è colpa tua, scritta e prodotta insieme a Emiliano Bassi, segna l’inizio del nuovo percorso artistico di Tomassini. La canzone anticipa un progetto che intreccia suono, parola e immagine. L’obiettivo è di coinvolgere il pubblico in un viaggio narrativo a 360 gradi.

La musica è il primo tassello di un’esperienza totale. La produzione del brano è stata curata con attenzione nel minimo dettaglio. Il suono è moderno e diretto, richiamando la tradizione cantautorale italiana ma dialogando con le nuove sensibilità contemporanee.

Il progetto inedito di Simone Tomassini, tra musica, parole e immagini

Il nuovo progetto di Simone Tomassini prevede la pubblicazione di un album e un libro dal titolo I dettagli. Si tratta di due opere parallele e complementari, pensate per essere vissute insieme. Il libro, scritto con Roberto De Martino e arricchito dalle grafiche di Pietro Cappiello, è composto da 11 capitoli. I titoli sono gli stessi delle 11 canzoni dell’album, creando un dialogo continuo tra parola e musica.

L’album e il libro non saranno distribuiti sulle piattaforme digitali mainstream. I fan potranno acquistarli solo attraverso i canali ufficiali dell’artista, ricevendo un cofanetto esclusivo concepito come un oggetto unico da ascoltare, leggere e toccare.