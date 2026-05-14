Tra i dodici finalisti del contest 1MNEXT, Giovami presenta il nuovo singolo KOcco, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 15 maggio per Ghandi Dischi / ADA Music Italy.

Il brano arriva dopo crESCere, singolo che ha permesso al cantautore di ottenere un primato. Di fatto, Giovami è stato il primo artista a pubblicare l’anteprima di una canzone su LinkedIn, aprendo nuove prospettive di connessione tra musica e piattaforme professionali.

Ma, di cosa parla KOcco? Scritto dallo stesso Giovami e composto insieme a Gianni Pollex, che ne firma anche la produzione, il pezzo nasce da un’urgenza emotiva precisa, ovvero il tentativo di cancellare qualcosa che è rimasto addosso, usando un’altra persona per riempire quel vuoto. Quello che si prova, però, non sparisce nel nulla. Piuttosto, si trasforma. Così si finisce per consumare anche ciò che si ha davanti.

Da un punto di vista prettamente musicale, invece, il brano si muove tra l’indie elettronico d’ispirazione anni ’90 e sonorità più contemporanee, mantenendo un equilibrio tra immediatezza e ricerca sonora che prende forma a partire da materiali sonori concreti, eseguiti dal vivo e poi rielaborati elettronicamente, dando vita a una tensione costante tra la dimensione umana e quella artificiale.