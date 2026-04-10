10 Aprile 2026
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10 Aprile 2026

1MNEXT2026: i 12 finalisti del contest per il Concerto del Primo Maggio

Tra cantautorato e band da tutta Italia, la rosa degli artisti che si sfideranno il 15 aprile.

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Dinìche sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma, vincitrice di 1MNEXT2025
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Il viaggio verso il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma entra nella sua fase decisiva. 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti ideato e prodotto da iCompany (società organizzatrice del Concertone promosso da CGIL, CISL e UIL), ha ufficialmente annunciato i 12 progetti che si contenderanno un posto nella line-up dell’evento musicale più atteso della primavera italiana.

Una selezione rigorosa che ha visto la partecipazione di oltre 1700 iscritti, da cui sono stati scremati prima i 120 semifinalisti e, infine, la dozzina che accederà alla finale live. Il risultato è frutto del voto combinato tra la Giuria di Qualità (con un peso del 75%) e la giuria popolare web (25%), al netto dei voti invalidati dal sistema di controllo per irregolarità legate all’uso di VPN o generatori di IP.

1MNEXT2026: i 12 artisti in finale

La rosa dei finalisti restituisce una fotografia variegata del panorama emergente italiano, tra cantautorato, band e duo, con una rappresentanza distribuita su diverse regioni della penisola.

  • BAMBINA (cantautrice, Calabria)
  • BIANCAMARE (cantautrice, Erice – TP)
  • CAINERO (cantautrice, Terracina – LT)
  • CRISTIANA VERARDO (cantautrice, Puglia)
  • DAIANA LOU (duo, Roma)
  • GIOVAMI (cantautore, Santeramo in Colle – BA)
  • GIOVEDÌ (band, Roma)
  • ILARIA KAPPLER (cantautrice, Napoli)
  • MACADAMIA (band, Roma)
  • MONTEGRO (cantautore, Lanciano – CH)
  • TUFO (cantautore, Verbicaro – CS)
  • VAEVA (band, Brianza)

Tre posti, dodici artisti: la finale è il 15 aprile

La finale live si terrà a porte chiuse il 15 aprile, davanti alla Giuria di Qualità presieduta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio) e composta da Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

Saranno loro a decretare i tre vincitori di 1MNEXT2026, i cui nomi verranno annunciati il 16 aprile. Il traguardo finale è l’esibizione sul palco del Concertone, durante il quale verrà anche proclamato il vincitore assoluto dell’edizione 2026, raccogliendo il testimone da Dinìche, trionfatore dello scorso anno con il brano FUOCHI AMMARE.

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