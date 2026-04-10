Il viaggio verso il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma entra nella sua fase decisiva. 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti ideato e prodotto da iCompany (società organizzatrice del Concertone promosso da CGIL, CISL e UIL), ha ufficialmente annunciato i 12 progetti che si contenderanno un posto nella line-up dell’evento musicale più atteso della primavera italiana.

Una selezione rigorosa che ha visto la partecipazione di oltre 1700 iscritti, da cui sono stati scremati prima i 120 semifinalisti e, infine, la dozzina che accederà alla finale live. Il risultato è frutto del voto combinato tra la Giuria di Qualità (con un peso del 75%) e la giuria popolare web (25%), al netto dei voti invalidati dal sistema di controllo per irregolarità legate all’uso di VPN o generatori di IP.

1MNEXT2026: i 12 artisti in finale

La rosa dei finalisti restituisce una fotografia variegata del panorama emergente italiano, tra cantautorato, band e duo, con una rappresentanza distribuita su diverse regioni della penisola.

BAMBINA (cantautrice, Calabria)

(cantautrice, Calabria) BIANCAMARE (cantautrice, Erice – TP)

(cantautrice, Erice – TP) CAINERO (cantautrice, Terracina – LT)

(cantautrice, Terracina – LT) CRISTIANA VERARDO (cantautrice, Puglia)

(cantautrice, Puglia) DAIANA LOU (duo, Roma)

(duo, Roma) GIOVAMI (cantautore, Santeramo in Colle – BA)

(cantautore, Santeramo in Colle – BA) GIOVEDÌ (band, Roma)

(band, Roma) ILARIA KAPPLER (cantautrice, Napoli)

(cantautrice, Napoli) MACADAMIA (band, Roma)

(band, Roma) MONTEGRO (cantautore, Lanciano – CH)

(cantautore, Lanciano – CH) TUFO (cantautore, Verbicaro – CS)

(cantautore, Verbicaro – CS) VAEVA (band, Brianza)

Tre posti, dodici artisti: la finale è il 15 aprile

La finale live si terrà a porte chiuse il 15 aprile, davanti alla Giuria di Qualità presieduta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio) e composta da Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

Saranno loro a decretare i tre vincitori di 1MNEXT2026, i cui nomi verranno annunciati il 16 aprile. Il traguardo finale è l’esibizione sul palco del Concertone, durante il quale verrà anche proclamato il vincitore assoluto dell’edizione 2026, raccogliendo il testimone da Dinìche, trionfatore dello scorso anno con il brano FUOCHI AMMARE.