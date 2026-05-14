Coez torna venerdì 22 maggio con From The Rooftop 3, terzo capitolo del format registrato in presa diretta. La nuova uscita è anticipata dalla versione integrale di Faccio un casino, pubblicata in anteprima su Instagram e YouTube.

Il progetto arriva a quasi dieci anni dal primo capitolo e dopo il secondo volume uscito nel 2022. Le nuove registrazioni sono state realizzate a Firenze, città da cui partirà anche il tour estivo dell’artista romano.

Coez, From The Rooftop 3 avrà anche brani inediti

From The Rooftop nasce come progetto video parallelo ai dischi ufficiali di Coez. L’idea è semplice: prendere le canzoni e portarle fuori dalla produzione originale, con arrangiamenti più asciutti e una registrazione live.

Negli anni il format ha mantenuto alcune caratteristiche fisse: brani del repertorio riarrangiati, cover, riletture cantautorali e un legame con la scena rap. Dal secondo capitolo sono arrivate anche collaborazioni inedite.

Con From The Rooftop 3 cambia un tassello: per la prima volta ci saranno anche canzoni nuove, pubblicate direttamente in versione Rooftop.

Faccio un casino apre il nuovo capitolo di From The Rooftop

Ad anticipare l’uscita è Faccio un casino, disponibile nella versione integrale sul profilo Instagram di Coez e su YouTube.

Il brano introduce il nuovo volume e conferma la scelta della presa diretta, con una scrittura che tiene insieme la parte più cantautorale di Coez e le sue radici rap.

Coez arriva a questo nuovo capitolo dopo la collaborazione con Juli in Quelli come me e dopo l’album 1998, settimo disco in studio dell’artista.

Nel disco sono presenti Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody.

Con From The Rooftop 3, Coez torna a quel formato ma lo aggiorna: non solo riletture del repertorio, ma anche inediti nati già con questo suono.

Ci vuole una laurea è nella colonna sonora di Due Spicci

La nuova uscita arriva dopo Ci vuole una laurea, brano presente nel trailer e nella colonna sonora di Due Spicci, la nuova serie animata creata, scritta e diretta da Zerocalcare, in arrivo su Netflix il 27 maggio.

Ci vuole una laurea è stato prodotto con Golden Years durante una delle prime sessioni di scrittura di 1998, l’ultimo album di Coez pubblicato lo scorso giugno. Il brano, uscito l’8 maggio, chiude idealmente il disco.

Coez porterà From The Rooftop anche dal vivo

Dall’8 luglio Coez porterà il progetto anche dal vivo con COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, tour prodotto da Vivo Concerti.

I concerti sono pensati per location open air e riprendono la formula del format: arrangiamenti essenziali, presa diretta e un rapporto più ravvicinato con il pubblico. Qui le date.

Foto di TommyBiagetti