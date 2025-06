Coez estrae dall’album “1998”, “Qualcosa di grande” un brano che riflette su nostalgia e consapevolezza emotiva

Coez testo e significato di Qualcosa di grande, il nuovo singolo estratto dall’album 1998, fuori su tutte le piattaforme e nei negozi di dischi da venerdì 13 giugno 2025.

Dopo Mal di te e Ti manca l’aria, il brano conferma la direzione più introspettiva e cantautorale del progetto. Scritto da Coez insieme a D’Amico, Paroletti e Contessa, e prodotto da Golden Years, Qualcosa di grande è un pezzo che unisce atmosfere malinconiche a sonorità calde e stratificate, con una chitarra trascinante in primo piano.

coez – Il significato di Qualcosa di grande

Il brano non è solo una canzone d’amore: è una riflessione lucida e dolorosa su ciò che è stato e su ciò che, inevitabilmente, non sarà mai. Un confronto intimo con il proprio passato, tra dialoghi interiori, rimpianti e memorie condivise. Qualcosa di grande è il bilancio emotivo di una relazione, ma anche il racconto di un’identità in evoluzione.

Il singolo accompagna l’uscita del nuovo album 1998, un progetto che affonda le radici nel sound e nell’estetica degli anni ’90. Presentato in anteprima durante i tre sold out londinesi dell’1, 2 e 3 giugno, il disco rappresenta un ritorno alle origini per Coez, che fonde urban e pop in una chiave autentica, personale e nostalgica.

1998 è disponibile in CD, CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e deluxe con cover alternativa numerata e autografata.

COEZ QUALCOSA DI GRANDE – TESTO

Dividevamo appartamenti

Mh

A cena mai in meno di venti

Potevi dirmi che saresti

Partita senza più tornare

Che sarei sceso a salutare

Avrebbe fatto meno male

Noi sognavamo qualcosa di grande

O solo andarcene via

E non è vero che non sei importante

È solo che non sei mia

Ti chiedo scusa se parlo d’amore

Quando parlo di te

E non è mai solo una canzone

E non è mai solo per te

Ovunque vada vorrei essere in un altro posto

Dieci anni che parlo di me

Nemmeno mi conosco

Pensavo di fare del bene e ho fatto l’opposto

Capisco che un amico è vero quando il conto è rosso

C’hanno fermato

Alla dogana

E noi che sognavamo l’isola lontana

Ma il mare è sporco

E il lavoro chiama

Noi che siamo felici un giorno a settimana

Noi sognavamo qualcosa di grande

O solo andarcene via

E non è vero che non sei importante

È solo che non sei mia

Ti chiedo scusa se parlo d’amore

Quando parlo di te

E non è mai solo una canzone

E non è mai solo per te

Ci vuole talento per rovinarsi una scena

Avevamo tutto ma in fondo nessuno dei due lo sapeva

Noi sognavamo qualcosa di grande

O solo andarcene via

E non è vero che non sei importante

È solo che non sei mia

Ti chiedo scusa se parlo d’amore

Quando parlo di te

E non è mai solo una canzone

E non è mai solo per te

Il 1998 Tour nei palasport

Il ritorno discografico sarà accompagnato da un tour nei palazzetti che prenderà il via a novembre 2025. Ecco tutte le date:

12 novembre – Ancona @ Palaprometeo (Data zero)

– Ancona @ Palaprometeo (Data zero) 14 novembre – Roma @ Palazzo dello Sport

– Roma @ Palazzo dello Sport 20 novembre – Napoli @ Palapartenope

– Napoli @ Palapartenope 22 novembre – Bari @ Palaflorio

– Bari @ Palaflorio 29 novembre – Torino @ Inalpi Arena

– Torino @ Inalpi Arena 1 dicembre – Milano @ Unipol Forum

– Milano @ Unipol Forum 6 dicembre – Firenze @ Mandela Forum

