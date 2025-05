“1998” è il nuovo album di Coez. Il disco sarà presentato live a Londra prima dell’uscita

Dopo i due singoli lanciati con Warner Music negli scorsi mesi COEZ è pronto a tornare con un nuovo album… 1998, un disco che segna un ritorno deciso alle sonorità pop e che sarà presentato in anteprima esclusiva con tre live londinesi già sold out.

1998: il nuovo album di Coez disponibile dal 13 giugno

Dopo i singoli Mal di te e Ti manca l’aria, Coez annuncia l’uscita del suo settimo album in studio, 1998, in arrivo il 13 giugno per Warner Music.

Il disco è disponibile in pre-order in diversi formati: CD standard, CD autografato e tre edizioni in vinile, tra cui una versione deluxe con copertina alternativa, autografata e numerata.

Per l’occasione, il cantautore porterà in anteprima il nuovo progetto discografico a Londra, nel cuore di Camden, con tre date già sold out: 1 giugno al Dingwalls, 2 giugno al Jazz Cafè e 3 giugno al The Dublin Castle. I live sono prodotti e organizzati da Vivo Concerti.

Un ritorno al pop con radici negli anni ’90

1998 si ispira alla musica e alle storie che hanno segnato l’adolescenza di Coez. Un disco introspettivo, che rievoca l’immaginario degli anni ’90 per affrontare un nuovo capitolo artistico. Tra intimità, malinconia e sonorità pop e urban, l’album si inserisce nel solco del cantautorato contemporaneo di cui Coez è ormai una voce centrale.

Con oltre 15 anni di carriera, 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro, Coez continua a imporsi come uno degli artisti più ascoltati e riconosciuti del panorama musicale italiano.

Il nuovo album arriva a due anni di distanza da Volare, disco che aveva già mostrato una maturità autorale e una capacità di muoversi tra scrittura e sonorità con grande autenticità, e Lovebars, Joint album con Frah Quintale. Tra i suoi successi ricordiamo La musica non c’è (8 dischi di platino), È sempre bello (brano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019) e Faccio un casino (5 dischi di platino).