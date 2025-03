Coez torna al 1998 e chiama Kris & Kris da Mtv per annunciare il nuovo album

Coez ha scelto un modo decisamente particolare per annunciare il suo nuovo album in arrivo in questo 2025. E lo ha fatto tornando… direttamente al 1998.

In un video pubblicato sui social, su una vecchia televisione a tubo catodico appaiono due volti noti per chi negli anni ‘90 ha vissuto l’epoca d’oro di MTV Italia: Kris & Kris. Le due storiche VJ, al secolo Kristine Colonna e Kris Grove, si rivolgono al pubblico con lo stesso stile di allora, tra grafiche retrò e toni da rotazione musicale pomeridiana.

«Ciao, siamo Kris e Kris, e rieccoci con tutte le news più esclusive. Oggi è il 31 marzo 1998, e c’è una bella notizia per tutti i fan di Coez. A giugno esce il nuovo album, ci saranno 12 nuovi canzoni. E noi abbiamo qua per voi, in anteprima, il video del singolo…»

Poi si fermano, lasciando solo intuire il titolo del nuovo brano, di cui si sente appena un accenno: «Ti manca…». Nessun annuncio completo quindi, ma abbastanza per creare attesa attorno al nuovo progetto del cantautore romano.

COEZ, IL NUOVO ALBUM A GIUGNO 2025

Il nuovo disco sarà il primo pubblicato da Warner Music, dopo la firma avvenuta lo scorso anno e l’uscita a gennaio 2025 del brano Mal di te, che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo discografico.

L’ultimo album in studio di Coez risale al 2022: Volare, pubblicato per Carosello Records. Nel 2023 è stato poi il turno di Lovebars, progetto congiunto con Frah Quintale, uscito per Carosello/Warner. Ora è il momento di un nuovo esordio, con un disco atteso per giugno 2025 contenente 12 canoni e un primo singolo in arrivo a breve.